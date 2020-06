Il bicarbonato di sodio è notoriamente un prodotto molto versatile. Cosa succede se metto il bicarbonato in lavatrice?

Le sue applicazioni domestiche vanno dalla cucina all’igiene personale, dalla pulizia delle superfici alla lucidatura dell’argento. Per questo è presente in quasi tutte le case ed è ritenuto indispensabile da molti appassionati di fai da te e rimedi naturali.

Il bicarbonato può essere aggiunto quando facciamo il bucato, a mano o in lavatrice.

Ma esattamente cosa succede se metto il bicarbonato in lavatrice?

Il bicarbonato di sodio è una sostanza di origine minerale leggermente alcalina. Questa proprietà potenzia l’efficacia pulente dei detersivi. I detersivi in polvere spesso contengono già carbonato di sodio, mentre quelli liquidi no. Dunque possiamo aggiungere un cucchiaio di bicarbonato al detersivo liquido prima del lavaggio. Come mai? È questione di fisica. Un pH alcalino aumenta la repulsione, ossia la tendenza a respingersi, tra le particelle di sporco e le fibre dei tessuti. Questo metodo rende il pH solo debolmente alcalino, il che è perfetto perché agisce delicatamente senza danneggiare i tessuti. Bisogna solo ricordare di non utilizzare il bicarbonato di sodio quando si lavano capi in lana o in seta.

Un’altra famosa proprietà del bicarbonato di sodio è la sua azione deodorante.

Per questo un altro modo per usarlo in lavatrice è quello di aggiungerlo alla fase del risciacquo. Questo trucco è molto utile per lavare capi sportivi, di lavoro, o comunque che rischiano di avere ancora cattivo odore dopo il lavaggio. Aggiungere un cucchiaio (circa 25 grammi) di bicarbonato al risciacquo neutralizzerà perfettamente gli odori.

Non resteranno residui, non ci sarà pericolo di irritazione e non lascia profumo. Cosa che non guasta, costa meno di altri prodotti specifici.

Cosa succede? Qualche precisazione.

Nonostante la grande utilità e versatilità del bicarbonato di sodio, capita spesso di leggere consigli errati e basati su proprietà che non possiede.

Ad esempio, se metto il bicarbonato in lavatrice non otterrò un prodotto igienizzante o antibatterico. Per essere antibatterico il bicarbonato dovrebbe essere utilizzato in soluzione satura, cioè alla massima concentrazione. Inoltre il bicarbonato non elimina il calcare, cosa che invece possono fare l’aceto o l’acido citrico.