Bonus da 600 euro per i lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali erano rimasti esclusi dalla politica dei benefici ma il Ministro del Lavoro ha rimediato all’errore. Verrà, infatti, introdotto un decreto ad hoc per riconoscere l’indennità anche a dette categorie, con contratti di lavoro a termine. Queste categorie di lavoratori, essendo stati assunti con contratti a termine, erano stati esclusi dagli interventi di sostegno al reddito. Infatti, non erano stati contemplati nel bonus di 600 euro previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio. Quindi, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, otterranno anch’essi un sussidio per l’emergenza sanitaria. Detta decisione è stata assunta dal Ministro in seguito al confronto tenutosi in occasione degli Stati Generali dell’economia.

Bonus da 600 euro per i lavoratori stagionali

Molto probabilmente, ci sarà un Decreto ad hoc, per risolvere il problema dei lavoratori stagionali. L’obiettivo è quello di attribuire il diritto al bonus di 600 euro anche a quei lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, potrebbero avere difficoltà a trovare un lavoro nella prossima stagione estiva. Infatti, ciò sarà molto probabile considerata la grossa crisi cui andrà incontro questo settore.

Anche Federturismo e Confindustria commentano favorevolmente l’iniziativa. Infatti, sembrava necessario che qualcuno intervenisse per correggere la stortura

che vedeva esclusi i lavoratori stagionali del turismo dal riconoscimento del bonus di 600 euro. Questi lavoratori, infatti, essendo stati assunti con contratti a tempo determinato, seppur lavorando come stagionali, avevano subito la discriminazione di non rientrare tra gli aventi diritto agli strumenti di sostegno al reddito. A parte ciò, in prospettiva, si attende con fiducia l’introduzione di una riforma degli ammortizzatori sociali che risponda alle reali esigenze delle imprese e dei lavoratori. Molte delle risposte alle domande sono giunte al Ministro del Lavoro dal tavolo di incontro con le parti interessate, tenutosi nei giorni scorsi (gli Stati Generali, appunto).