Coloro che hanno acquistato buoni postali cointestati, si sono poi trovati a porsi delle domande. In particolare, una frequente è: “cosa succede in caso di decesso di uno dei contitolari dei buoni postali cointestati?”. È una domanda molto importante che bisogna porsi tutte le volte che possediamo un bene in cointestazione.

Allora, ci ci chiede se il contestatario sia legittimato alla riscossione e in quale misura. Anzitutto, chiariamo che i buoni postali fruttiferi sono soggetti alla disciplina del codice postale e delle telecomunicazioni e al relativo regolamento di attuazione.

Sulla base di queste norme, inizialmente la giurisprudenza ha assunto un orientamento restrittivo. Ha cioè reputato applicabile l’art.187, comma 1 del regolamento di esecuzione in tema di libretti di risparmio postale.

Cosa succede in caso di decesso di uno dei contitolari dei buoni postali cointestati?

L’art. 187 prevede che, in caso di decesso di un cointestatario, il rimborso può avvenire ad una condizione. E cioè previa quietanza di tutti i coeredi aventi diritto.

Tuttavia, successivamente la giurisprudenza ha cambiato orientamento. Essa ha stabilito, infatti, che tale vincolo non ricorra in presenza della clausola: “con pari facoltà di rimborso”. In particolare, sulla questione è intervenuta la Cassazione, con sentenza n.10991 del 2013. Essa ha concluso per la legittimazione alla riscossione del contestatario, con pari facoltà di rimborso. Ciò perchè non si applicherebbe il citato art. 187 valevole per i libretti postali e non già per i buoni fruttiferi.

In conclusione

In conclusione, caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni fruttiferi postali vale la seguente regola. Cioè, gli altri intestatari, così come gli eredi del defunto, possono ugualmente chiedere il rimborso del titolo di investimento. Il tutto, con i relativi interessi.

Se invece difetta la clausola indicata, il rimborso è garantito solo in assenza di contestazioni da parte degli eredi dell’intestatario defunto.

