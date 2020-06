Cosa succede al nostro corpo se stringiamo le dita per più di 5 minuti? I benefici che non ti aspetti. Forse non vi è mai venuto in mente, ma stringere le dita della mano per più di 5 minuti può avere grandi benefici. Il corpo infatti è ricoperto da terminazioni nervose. E si sa, alcune sono più sensibili delle altre. Quelle della mano in particolar modo! Sule nostre mani infatti, abbiamo tantissimi punti che, se stimolati nel modo giusto, possono apportare grandi benefici al nostro organismo! Se vi sentite stressati, tristi o agitati, accantonate per un attimo le medicine e provate questo rimedio.

Ma vediamo più nel dettaglio. Cosa succede al nostro corpo se stringiamo le dita per più di 5 minuti? I benefici che non ti aspetti.

Mignolo

Iniziamo proprio dal dito più piccolo. Il mignolo all’apparenza non farebbe mai pensare di racchiudere dentro di sé dei benefici per il nostro organismo. Eppure aiuta, eccome! Il mignolo infatti controlla il nervosismo e lo stress. Massaggiarlo per più di 5 minuti ti farà sentire più rilassato e tranquillo e potrai affrontare la giornata con uno spirito diverso!

Anulare

L’anulare, il dito dell’amore. Quello su cui si pone quell’anello che si lega a un giuramento eterno. E se vi dicessimo che massaggiarlo può apportare dei benefici al vostro corpo? Stringendo l’anulare per 5 minuti infatti, allontanerete le cattive sensazioni. In più, sarete più concentrati e proverete un senso di euforia che vi aiuterà ad affrontare un periodo stressante!

Per chi fa yoga questa non sarà di certo una sorpresa. Si sa infatti, che durante le lezioni, si insegna proprio questa semplicissima tecnica.

Medio e indice

Massaggiare queste due dita, arrecherà al tuo corpo dei benefici inaspettati. Il medio infatti è il dito legato all’emozione della rabbia. Prova a stringerlo per 5 minuti: ti senti già più calmo, vero?

Anche l’indice ha delle proprietà positive straordinarie. Stringendolo con l’altra mano, sarà possibile placare la paura e l’imbarazzo.

Pollice

Ma è il pollice dal nostro punto di vista, il dito con più proprietà benefiche per il nostro corpo. Soffri di mal di testa? Non ci crederai, ma oltre alle medicine, anche stringere il pollice e massaggiarlo per 5 minuti ti aiuterà. Utilissimo anche per l’ansia!

Non solo dita: anche il palmo della mano può aiutarci. Massaggiare in modo regolare questa parte della mano infatti, aiuta a prevenire il nervosismo, la nausea e la costipazione.

Insomma, chi se lo sarebbe mai aspettato! E tu? Avresti mai pensato a tutti questi benefici?