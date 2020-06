Ricominciato il calcio, con la Coppa Italia, vista in chiaro, gli uomini si sono rigettati sul divano a gustarsi le partite. Ma, per molti, sono dei momenti di calvario, nel momento in cui Cristiano Ronaldo si alza la maglietta e mostra al mondo gli addominali. E, se gli occhi della moglie luccicano, la nostra invidia sale alle stelle. Alla ricerca di un addome piatto, come avvicinarci alla tartaruga è la nostra missione odierna, attraverso una serie di consigli utili. Il primo, però, che ci permettiamo di dare è di non ricercare ossessivamente l’emulazione di atleti professionisti che si allenano 8 ore al giorno per 350 giorni all’anno. Seguiti da specialisti e preparatori che vengono addirittura dai corpi speciali dell’esercito!

Sport di resistenza

Per arrivare alla tartaruga, l’addominale è l’esercizio principe, ma per arrivare a creare le situazioni ideali da cui partire, bisogna prima fare sport di resistenza. Solo così bruceremo le calorie sufficienti.

Nuoto

Ciclismo

Corsa

Sono la base per chi parte dalla “pancetta” perché non caricano troppo la muscolatura e non incorriamo nel rischio di infortuni pericolosi. La corsa poi, tra tutti, non costa nulla, se non un paio di scarpe da ginnastica comode!

Sport di forza

Aumentare la massa muscolare significa tendersi alla ricerca di un addome piatto, come avvicinarci alla tartaruga. Fare pesi infatti ci fa bruciare energie. Frequentare la palestra. O acquistare pesi e bilancieri e attrezzarsi in casa, permetteranno di autogestirci nella perdita costante, ma significativa del grasso addominale!

Il segreto delle 3 A

Se esistesse un segreto per eliminare la pancetta, si potrebbe citare quello delle 3A:

Allenamento

Alimentazione

Attività

Per raggiungere la pancia piatta bisogna infatti allenarsi con costanza, alimentarsi bene e fare attività fisica anche extra sport. Una bella passeggiata quotidiana col cane, una scampagnata con gli amici, una corsetta attorno al quartiere coi nostri figli. Ricordiamo infine che gli alimenti ricchi di fibre e le proteine della carne, del pesce e delle uova, unitamente ai legumi, donano senso di sazietà e riducono l’appetito!

