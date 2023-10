Siamo entrati in una finestra ciclica dove si decidono solitamente le sorti del rally natalizio. Si formerà o meno questo swing rialzista, oppure verrà meno la tendenza rialzista di medio lungo termine? Per il momento il ribasso (atteso) inziato ad agosto non ha rotto i supporti di lungo, ma intorno a questi livelli attuali, per evitare il peggio, si dovrebbe ripartire al rialzo. Cosa sta succedendo sui mercati e cosa attendere?

Come regolarsi

La ciclicità stagionale e i calcoli di probbailità sono a favore di imminenti rialzi. Il trend invece stenta a prendere unan direzione precisa in tale verso. Questo nonostante da un paio di settimane continuino ad affollarsi divergenze rialziste. Sui mercati americani i grafici sembrano “più puliti” e sembra essere già in corso l’inizio di una tendenza rialzista.

Quello che potrebbe creare scompiglio nei grafici e la situazione in Medio Oriente, anche se la nostra esperienza ci fa dire che i grafici scontano tutto, e a guardarli non “sembrerebbero preoccupati”. Oggi quindi è iniziata una settimana importante, e da questi primi sviluppi possiamo iniziare a tirare le somme. Molti elementi sono a favore di un imminente rialzo ma si deve attendere la conferma, e questa è attesa proprio fra oggi e domani.

Cosa sta succedendo sui mercati e cosa attendere? I livelli che faranno chiarezza

Alle ore 16:00 della seduta di contrattazione del giorno 16 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.310

Eurostoxx Future

4.166

Ftse Mib Future

28.345

S&P500

4.354,88.

Nuovi rimbalzi di breve e possibile ripresa del rialzo se le chiusure di contrattazione odierna saranno superiori a:

Dax Future

15.537

Eurostoxx Future

4.219

Ftse Mib Future

28.520

S&P500

4.378.

Un ultimo appunto. La barra giornaliera che si è formata venerdì, con la sua estensione sopra alla media, in casi similari ha avuto molto spesso funzione di spartiacque, ovvero ha fatto finire ribassi o li ha fatti iniziare. Entro pochi giorni avremo la risposta, e la riterremo molto attendibile.

Lettura consigliata

8 Rolex introvabili e rari nel 2023: quanto valgono, perché sono così ricercati e numero di esemplari prodotti