Vivere senza riscaldamento risparmiando soldi: i trucchi di una nota influencer 

Una nota influencer inglese ha mostrato i suoi trucchi per vivere senza riscaldamento nella stagione fredda risparmiando soldi per mesi, ecco come fa e cosa ne pensano gli esperti.

La stagione fredda sta arrivando e, anche se ci sono gli ultimi colpi di coda dell’estate. Il freddo arriverà presto tanto da costringerci a stare di più in casa e cercare fonti di calore. Di solito, in casa si accende il riscaldamento, ma non tutti sono d’accordo su questo.

Ci sono varie forme di riscaldamento in autunno e in inverno e tutti hanno un costo. Alcune persone, però, credono che sia il caso di vivere senza riscaldamento risparmiando soldi perché alcuni trucchetti per poterlo fare ci sono. I trucchi di cui parleremo sono stati diffusi sul web da una nota influencer inglese.

Lei si chiama Klaire De Lys e i suoi video, pubblicati su TikTok stanno spopolando. Molti la ammirano, altri trovano che i suoi consigli siano pericolosi. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta per avere una propria idea sull’argomento.

Vivere senza riscaldamento risparmiando soldi: cosa fare secondo Klaire De Lys

Klaire condivide da anni sul suo profilo di TikTok i metodi che usa per vivere senza riscaldamento. Lei dice di stare bene e di essere felice per le somme di denaro che è riuscita a risparmiare nel corso del tempo. Eccone alcuni:

usare dei piumoni molto più grandi del letto. Questo vale anche per le coperte e per i divani e le poltrone; l’influencer sostiene che in questo modo l’aria calda rimane intrappolata e non se ne va più via; borsa dell’acqua calda: lei usa questo oggetto per riscaldare il letto prima di andare a dormire. Si può fare anche con una bottiglia riempita di acqua calda ricoperta da un asciugamano o una maglietta per non scottarsi; riscaldare tre mattoni quando si usa il forno. Questo è il metodo più controverso, consiste nell’approfittare del forno quando si prepara da mangiare per scaldare tre mattoni che, ovviamente, rimarranno caldi a lungo.

Questi metodi, però, seppur interessanti, stanno facendo molto discutere.

Attenzione ai pericoli

Molte persone, tra cui esperti del settore, stanno dicendo di fare attenzione e di non prendere come esempio il metodo dei mattoni. Quest’ultimo, infatti, è molto rischioso e pericoloso. C’è un elevato rischio di incendio.

Allo stesso modo, gli esperti del benessere consigliano di non rimanere senza riscaldamento in casa perché il fisico potrebbe subirne le conseguenze. Pensiamo, ad esempio alla circolazione sanguigna che non potrà essere ottimale con temperature troppo rigide per troppo tempo.