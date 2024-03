Sulle nostre pagine abbiamo individuato diverse ragioni per investire nell’oro e nelle obbligazioni. Oggi, invece, tratteremo gli ETF e vedremo anche cosa sono.

C’è chi preferisce investire in obbligazioni, chi in azioni e chi in commodities. Oggi tratteremo invece gli ETF (Exchange Traded Funds), cioè fondi o SICAV a basse commissioni di gestione e che vengono negoziati in Borsa come le comuni azioni. La loro caratteristica principale è il replicare fedelmente l’andamento di indici azionari, obbligazionari o materie prime. Nel tempo, gli ETF hanno ottenuto notevole popolarità tra gli investitori. Ma perché? Scopriamolo.

Cosa sono gli ETF e 3 ragioni per investirvi: la trasparenza

Dopo aver dato una definizione di ETF, scopriamo la prima delle ragioni per cui potrebbe essere conveniente investirvi.

Ricordiamo che gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle comuni azioni ma replicano la performance dell’indice benchmark cui fanno riferimento. Garantiscono una grande trasparenza dal momento in cui consentono ai trader di essere pienamente a conoscenza del profilo rischio/rendimento dei propri investimenti. Il valore ufficiale di ogni ETF (NAV) viene pubblicato quotidianamente e il loro prezzo si aggiorna in tempo reale.

L’abbattimento del rischio emittente

Anche se la società che emette l’ETF dovesse macchiarsi di insolvenza, l’investitore non correrebbe alcun rischio. Infatti, il fondo o SICAV è di proprietà dei possessori delle sue quote/azioni.

Quindi, dopo aver visto cosa sono gli ETF adesso abbiamo anche ben due ragioni per investirvi. Scopriamo anche la terza.

Per avere un portafoglio maggiormente diversificato

La maggior parte degli analisti consiglia agli investitori di diversificare i propri investimenti. Come ben sappiamo, non è l’approccio che alcuni guru della finanza preferiscono. Si pensi, ad esempio, a Warren Buffett e al socio Charlie Munger, che hanno sempre puntato su poche tipologie di titoli con alle spalle aziende dai solidi fondamentali e gestite da un formidabile management. Allo stesso tempo, c’è anche chi, come Ray Dalio, ha basato un intero portafoglio proprio sulla strategia di diversificazione. Il riferimento è al famosissimo All Weather, che tanti investitori hanno preso come riferimento per i propri investimenti. La sua formula prevede il 30% degli investimenti in azioni, il 40% in obbligazioni americane a lungo termine, il 15% in obbligazioni americane a medio termine, il 7,5% in materie prime oro escluso e il 7,5% in oro, noto bene rifugio.

Tuttavia, se c’è un’altra ragione importante per cui investire in ETF questa è proprio la grande diversificazione che garantiscono. Infatti, molti possono investire su tutte le classi di investimento più apprezzate e usate dagli asset allocator di tutto il Mondo a condizioni molto convenenti.

Infine, ricordiamo che gli ETF permettono di mettersi al riparo da alcuni rischi oltre a quello emittente. Nello specifico, il rischio valutario, di duration (short duration) o geografico grazie all’ampia gamma di strumenti che mettono a disposizione degli investitori.

