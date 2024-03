3 frasi di Ken Fisher per diventare degli investitori migliori e guadagnare più soldi

Ken Fisher è un noto analista e imprenditore americano, nonché fondatore di Fisher Investments, una società di asset management indipendente. Ha portato quest’ultima ad avere un successo planetario. Infatti, figura nella lista Forbes 400 degli americani più ricchi grazie al suo patrimonio di circa 4,3 miliardi di dollari. Inoltre, nel 2010 è stato nominato uno dei trenta uomini più influenti nel settore della consulenza sugli investimenti negli ultimi 30 anni. Ricordiamo che è anche autore di 11 libri sui mercati finanziari, alcuni dei quali sono anche diventati bestseller in America. Ricordiamo, tra questi, opere come “The Ten Roads to Riches”. Oggi scrive anche per numerosi giornali, come USA Today e il Financial Times, di cui è una delle penne più apprezzate e discusse. Insomma, Fisher è certamente un uomo da cui c’è molto da imparare, da ogni punto di vista. Oggi vedremo alcune delle sue citazioni più interessanti e che potranno essere utili a tutti gli investitori che hanno intenzione di guadagnare di più e realizzare i propri sogni raggiungendo l’agognata libertà finanziaria grazie al trading.

3 frasi di Ken Fisher per diventare degli investitori migliori

“Compra cappelli di paglia in inverno, quando nessuno li vuole, e vendili in estate, quando tutti ne hanno bisogno”. Questa frase si spiega da sé e nella sua semplicità è particolarmente arguta, oltre che utile anche nella vita di tutti i giorni e non soltanto negli investimenti.

Sapersi muovere secondo le leggi di domanda e offerta è infatti di vitale importanza se si ha intenzione di guadagnare sul serio. Inoltre, come sottolineano anche altri numerosi guru della finanza, è importante non seguire la massa ma fare ciò che si ritiene più vantaggioso per sé in un determinato momento. Appunto, “comprare cappelli di paglia quando nessuno li vuole” e poi rivenderli al momento più opportuno. Si tratta, ovviamente, di una metafora che può essere applicata, ad esempio, al mercato azionario.

“Quando sei in dubbio esci, quando sei in dubbio non entrare”

Se non si ha idea di ciò che si sta facendo, è sempre meglio non perseverare. Ecco perché Fisher invita a non dare avvio ad un’operazione se si è in preda al dubbio. Questo non sussisterebbe se si fosse sicuri dell’investimento che si sta per compiere. Nel dubbio, quindi, meglio uscire dalla posizione – qualora l’investimento sia già in corso – o non entrarvi proprio. Vediamo l’ultima delle 3 frasi di Ken Fisher che ti permetteranno di diventare un investitore migliore.

“Negli investimenti, la folla ha molto più spesso torto che ragione”

Ecco un’altra frase che rappresenta un invito a non seguire ciecamente la massa, ma a fidarsi delle proprie opinioni, qualora queste fossero basate sui fatti. Spesso, ci ricorda Fisher, la massa ha torto piuttosto che ragione. Seguire la strada del pensatore indipendente è ciò a cui tutti dovrebbero puntare. Non si tratta di un atteggiamento di chiusura nei confronti del resto del Mondo, ma solo di avere fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie decisioni.

