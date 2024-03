Il ribasso per i mercati potrebbe ora venire inaspettato! Focus su Banca Generali

Troppa euforia potrebbe dire qualcuno, altri invece potrebbero mettere l’accento sullo scetticismo degli ultimi mesi. Fatto sta che i mercati azionari internazionali sono saliti del 25% da ottobre scorso e del 45% dall’ottobre del 2022. Chi ha ragione? Nè gli uni, ne gli altri, chi vince è il mercato. E se i prezzi sono saliti, significa che le parti in gioco, i compratori rispetto ai venditori, hanno ritenuto che il gioco valesse la candela, e che l’azionario era ancorà più conveniente del reddito fisso, nonostante i tassi erano stati portati a livelli che non si vedevano da oltre un decennio.

La storia tende a ripetersi ma spesso ci sono eventi inaspettati e non calcolati.

Come mai, quando tutti scommettevamo su una recessione, i mercati sono saliti? Nelle serie storiche tassi alti hanno visto sempre i mercati salire. Guai in vista invece, quando i tassi sono stati tagliati, alle porte c’era una recessione e alle spalle un massimo di medio lungo termine dei mercati. Attenzione quindi! I tassi al ribasso verrebbero visti nel brevissimo come una soluzione positiva, poi i mercati potrebbero fare marcia indetro. Così è capitato nella storia e questa potrebbe ripetersi, con le dovute eccezioni.

Il presente potrebbe sempre sorprendere. Questo dovrebbe essere un must per tutti. Nella vita e sui mercati dare qualcosa per scontato potrebbe essere l’anticamera di grossi problemi. Il ribasso per i mercati potrebbe ora venire inaspettato!

I livelli di breve termine

La giornata di contrattazione del 13 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.980

Eurostoxx Future

4.987

Ftse Mib Future

33.772

S&P500

5.175,27.

Nuovi ribassi se le chiusure di domani saranno inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

17.754

Eurostoxx Future

4.937

Ftse Mib Future

33.300

S&P500

5.056.

Per il momento il segnale di venerdì scorso non è stato ancora “escluso dai grafici” e pende su di essi come una spada di Damocle.

Il ribasso per i mercati potrebbe ora venire inaspettato! Focus su Banca Generali

Da inizio anno le azioni sono salite di circa il 10%. Il prezzo attuale è intorno ai 35,74 euro. Da inizio anno hanno segnato il minimo a 32,60 e il massimo a 36,01.

Quale futuro e come le valutano gli analisti?

Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) passa in area 34,40. Questo prezzo potrebbe rappresentare un supporto nelle prossime settimane? Sotto questo livello, dove potrebbero arrivare i prezzi? Un primo obiettivo potrebbe essere i POC degli scorsi anni fra 32,50 e 30,75.

L’Alligator indicator (indica se in corso ci sia una fsae laterale o direzionale) su base trimestrale è saldamente orientato al rialzo, e questo lascerebbe presupporre ulteriori slaite su base annuale. Le labbra dell’indicatore oggi passano a 29,50/29,75.

Abbiamo letto le raccomandazioni degli analisti* come segue:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 9

Ultimo prezzo di chiusura 35,74 EUR

Prezzo obiettivo medio 35,18 EUR

Differenza / Target Medio -1,57%

*Dati presi dal sito Marketscreener

A parere di questo giudizio le azioni al momento sarebbe sopravvalutate di circa 1,57%.

