Cosa significa se ti fai male ti do il resto? In molti lo sapranno in quanto è un’espressione molto nota. Si tratta di quella, o meglio una di quelle che ci diceva la mamma quando eri piccolo. Invitandoci con severità a non farci del male. Altrimenti sarebbe stata proprio lei a darci il resto.

Se ti fai male ti do il resto tra le frasi più frequenti che ci diceva la mamma

Cosa significa se ti fai male ti do il resto? Questa è la frase che ci diceva mamma, ma che poi chi oggi è genitore non solo ricorda. Ma la usa spesso pure tra le espressioni più utilizzate per mettere in riga i propri figli.

Se ti fai male ti do il resto è in pratica una delle espressioni famose dette ai figli. Ovverosia frasi che poi i figli spesso ricorderanno. Ai genitori quando saranno adulti. Se ti fai male ti do il resto è inoltre un’espressione che i genitori spesso usano per i figli piccoli con delle varianti. Ovverosia utilizzando il dialetto.

Il dilemma su come educare i figli ai pericoli ed ai rischi

Quando il figlio rischia di cadere, dirgli che prenderà il resto non è però una prassi condivisa. E questo per educare i figli ad avere la giusta paura quando ci sono dei rischi. C’è chi invece preferisce educarli sempre a rialzarsi in fretta ed a superare il dolore. In ogni situazione della vita pure quando ormai sono adulti.

Non mancano infatti i genitori che evitano di utilizzare frasi minacciose. Che possono peraltro essere utilizzate solo per esercizio di potere. Si preferisce in questi casi fare in modo di prevenire i rischi. Ma nello stesso tempo pure lasciare la libertà di sbagliare. Perché c’è anche il detto che sbagliando s’impara. Non solo in matematica, ma anche nella vita.