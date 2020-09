Almeno due volte all’anno sacrifichiamo l’intero fine settimana a disfare gli scatoloni con i vestiti della nuova stagione. Tempo perso!

Con questo articolo “cambio di stagione: no, grazie!”, ti spiego 3 trucchi per non farlo mai più.

Parola d’ordine: snellire!

Esaminiamo i nostri capi con occhio critico. Prendiamoli in mano e sentiamo che emozione ci dà, se è positiva, allora li poniamo nella pila da sistemare successivamente. Nel caso contrario, il loro posto è nella pila donare/buttare. Inutile tenere anche i capi che non indossiamo da almeno un anno! Lo stesso vale per quelli rovinati, consumati o che non sono della nostra taglia attuale.

La magia dei rettangoli

Usiamo il metodo del guru dell’ordine, la giapponese Marie Kondo. Le magliette, T-shirt, maglioni e pantaloni vanno piegati in un rettangolo e poi ripiegati in tre. Una volta fatto, posizionateli in maniera verticale dentro i cassetti, vedrete, riuscirete a risparmiare almeno due terzi dello spazio. Inoltre, con questo modo di piegare sarà facilissimo a trovare il capo che vi interessa in pochi istanti. Usate anche le scatole (ad esempio quelle delle scarpe), per dividere i vestiti e gli accessori per categoria. In questo modo, non si perderanno dentro i grandi cassetti e tutto avrà un aspetto più ordinato.

Disponiamo per colore

Siamo abituati a tenere i capi in base alla stagionalità. Ma ora che ci siamo liberati dal superfluo, abbiamo piegato correttamente liberando dello spazio utile, vediamo come sistemare i vestiti. Secondo metodo Konmari, i vestiti vanno sistemati in base al colore: dal più chiaro a sinistra fino al più scuro a destra. I vantaggi, fondamentalmente, sono due.

Il primo, è quello pratico: se abbiamo bisogno di un capo più pesante nella fresca serata estiva, sarà questione di un attimo trovarlo! Il secondo, è quello estetico, disporre in questo modo fa più piacere all’occhio.

Una piccola parentesi sulle borse! Per ridurre lo spazio, mettete le borse più piccole dentro quelle grandi, lasciando il manico fuori, cosi saranno facilmente trovabili.

Cambio di stagione: no, grazie!

Basta seguire questi 3 principi, e non dovrete fare mai più il cambio di stagione!