Le aziende che non hanno usufruito della cassa integrazione nel 2020, potranno licenziare a partire dal 1° gennaio 2021. O almeno così sembrerebbe se consideriamo l’ultima nota n. 73dell’INL. Nella quale si legge che il divieto di licenziamento riguarda tutte le imprese che hanno usufrito della Cig nel 2020, prima e durante la pandemia. Spieghiamo cosa sta accadendo con gli esperti di Lavoro di ProiezionidiBorsa.

Non sono permessi cambi di appalto

Lavoro, quali imprese potranno licenziare dal 2021. Il decreto 18/2020, modificato dal decreto 34/2020, riguarda le procedure di licenziamento collettivo e individuali per giustificato motivo oggettivo. Attualmente è stato prorogato ed è valido per le aziende che non hanno usufruito della Cig introdotta dal decreto di agosto. Lo è anche per le imprese che non hanno usufruito di tutto l’esonero contributivo previsto ad agosto. Il decreto agosto conferma che non è possibile ricorrere a cambi di appalto. E precisa che la cassa integrazione viene estesa ai casi di fallimento e cessazione dell’attività. Il decreto agosto consente di prorogare fino a dicembre i contratti a termine per 12 mesi. Ed è possibile rinnovarli una sola volta, al massimo per di 24 mesi, senza necessità di causali.

Viene abrogata la norma che fissava una proroga automatica per i rapporti a termine in corso, per il periodo pari allo stop delle attività lavorative a causa della pandemia Covid-19. Si può derogare per attuare una proroga o un rinnovo. Anche se il rapporto a termine era già stato prorogato in precedenza. Una eventuale proroga automatica fruita dal 14 luglio al 18 agosto, va considerata neutrale nel calcolo della durata massima, pari a 24 mesi. Si può fare anche un rinnovo in deroga assistita, oltre il termine dei 24 mesi o del diverso termine del contratto collettivo di lavoro nazionale. Ma esso resterà subordinato al rispetto delle condizioni di legge ordinarie.