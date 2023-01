Tanto carbone per tutto il mese di gennaio per 3 segni sfortunatissimi dell’oroscopo

Il mese di gennaio porta grandi sconvolgimenti cosmici e allineamenti planetari rari. Le cose non sembrano andare bene per 3 segni sfortunati.

Uno sciame meteorico che porterà il fenomeno certamente peculiare delle stelle cadenti a gennaio. Ma anche un rarissimo passaggio di una cometa, che illuminerà i cieli dal 12 gennaio. Così come la Luna piena, e Marte che si trova nella costellazione del Toro con Venere che si assesterà in compagnia di Saturno. Sembra profilarsi un gennaio ricchissimo in eventi astrologici. E se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo. Infatti ci sarà solamente tanto carbone per tutto il mese di gennaio per alcuni segni zodiacali.

I Gemelli hanno vissuto periodi certamente migliori

Per i figli dei Gemelli il nuovo anno si riapre proprio come si è concluso il precedente: un piccolo incubo. Per fortuna che i Gemelli ci sanno ridere su. Il senso di frustrazione c’è, perché la toppa che pongono ai loro problemi sembra essere peggiore del buco. Forse la lezione da imparare per la vita sembra essere questa: il metodo è dettato dall’oggetto, e non si può pretendere che le buone intenzioni riescano da sole a cambiare la realtà dei fatti. Secondo la favola di Esopo la rana può anche aiutare lo scorpione ad attraversare il fiume. Ma non si può lamentare della puntura ricevuta dallo stesso. Infatti, è nella natura delle cose che questo avvenga. Un po’ di pragmatismo e di decisioni nette sono il minore dei mali alle volte. Ma occhio a non confondere una soluzione definitiva con una fuga dalle responsabilità.

Se Sparta piange, Atene non ride. Lo Scorpione parte con mille buone intenzioni, ma potrebbe sbagliarsi a crederci troppo. Confida nel metodo e nella disciplina per raddrizzare la propria esistenza. Ma attenzione perché Saturno sovrintende alla razionalità e su questo piano le idee rischiano di essere avventate e forse strampalate. È vero che persino le marce più impegnative iniziano con il primo passo. Ma il punto è che la spesa deve valere l’impresa. Altrimenti gli Scorpione rischiano di fare la fine di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Gli Scorpione sono troppo idealisti per accontentarsi di poco. Ma troppo egocentrici per ammettere di avere sbagliato. Certo la soluzione di compromesso accettabile è saper adeguare la rotta allo stato del sentiero. Se poi volessero perseguire i loro nuovi piani, sarebbe essenziale ricordare che esistono dei metodi per far fede alle buone intenzioni.

Tanto carbone per tutto il mese di gennaio per il povero Sagittario

Le tavolate natalizie sembrano aver appesantito la creatività dei Sagittario. Ora che si ritorna al lavoro, potrebbero rimpiangere di non aver messo da parte le risorse come fanno le formiche. Ma solamente di aver dissipato come fanno le cicale. La fortuna comunque non sembra avere del tutto voltato loro le spalle, piuttosto sembra volerli mettere in guardia. A gennaio è bene per loro mantenere un profilo basso.

In ambito sentimentale occorre ricercare la stabilità e non forzare la mano. Sebbene l’amicizia sia un valore importante, non bisogna perdere di vista l’importanza della propria autonomia. Dire di no alle volte è segno di maturità e di lungimiranza. In campo economico attenzione a non farsi lasciare andare. Meglio darsi un budget ed applicare le altre regole per risparmiare sui saldi. Ecco perché tanto carbone per tutto il mese di gennaio per questi segni, sperando in una ripartenza il prima possibile.