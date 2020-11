Tutti gli amanti dei gatti hanno prima o poi subito un morso dal loro animale preferito. Ma come mai i gatti mordono? Significa che abbiamo fatto qualcosa di male oppure che sono innervositi? Non per forza. In questo articolo analizzeremo cosa significa quando il gatto morde il padrone e perché non è per forza un cattivo segnale.

Quando il gatto morde perché vuole bene al padrone….

Quindi cosa significa quando il gatto morde il padrone e perché non è per forza un cattivo segnale?

Partiamo dal presupposto che mordere per i gatti e normale. Mamma gatta mordicchia e lecca i suoi piccoli per giocare con loro. Per cui iniziamo a dire che se il gatto adotta lo stesso atteggiamento, ossia ci lecca e mordicchia, sta mostrando affetto.

Allo stesso modo un gatto che morde, in particolare sulle gambe o sulle mani, sta cercando di richiamare l’attenzione del padrone. Insomma, vuole solamente essere coccolato di più.

Inoltre, se un gattino appena entrato in casa alterna coccole a piccoli morsetti sta solamente sondando le acque. Piano piano inizierà a fidarsi e questo comportamento dovrebbe svanire.

…E quando invece vuole essere lasciato in pace

Abbiamo, quindi, analizzato cosa significa quando il gatto morde il padrone e perché non è per forza un cattivo segnale.

Ci sono, tuttavia, delle volte in cui il morso del felino è un segnale che è meglio lasciarlo stare o che si è superato un limite. Questo succede, ad esempio, quando si sta accarezzando un gatto e questo di colpo dà un morsetto, magari leggero.

Con questo gesto il nostro amico felino ci sta segnalando che ha raggiunto il suo limite per le coccole. È il caso di lasciarlo stare per un pò e fare altro, tornerà da solo quando sarà più ben disposto.

Detto questo, infatti, nel caso il gatto morda troppo spesso è il caso di prendere provvedimenti. Una sgridata con voce ferma, ma composta, e spostarsi dal felino in un’altra stanza, manderà il messaggio che tale comportamento non è tollerato.