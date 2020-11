Per tutti coloro che vogliono risparmiare soldi comprare una macchina di seconda mano può rappresentare una grande possibilità. Il valore di una macchina, infatti, si dimezza nel corso di un anno, permettendo a tutti di trovare degli ottimi affari.

Nello stesso tempo, però, bisogna fare attenzione a non incappare in macchine problematiche e in brutti affari. In questo articolo cercheremo di analizzare tutti i consigli utili per fare un ottimo affare nel comprare un’auto di seconda mano.

Tre consigli per scegliere la macchina giusta

Iniziamo ad analizzare tutti i consigli utili per fare un ottimo affare nel comprare un’auto di seconda mano.

Il primo fattore da tenere in conto è in che modo, e per che cosa, si utilizzerà la macchina. Per tutte le persone che la utilizzano in città orientarsi sulle city-car è un must.

Nel contempo, coloro che vogliono fare lunghi viaggi, dovrebbero puntare su macchine più grandi e confortevoli. In questo caso potrebbe essere una buona idea puntare su una macchina aziendale. Questi veicoli, infatti, sono stati usati solamente a fini lavorativi e tendono ad essere ben tenuti.

Inoltre, è importante capire dove comprare una macchina. Mentre, infatti, è possibile accedere a delle offerte più allettanti da parte di privati, si deve parimenti stare particolarmente attenti. Esistono non pochi che potrebbero approfittarsi di qualsiasi persona poco esperta per vendere macchine di dubbio valore a prezzi eccessivi.

Allo stesso tempo andare da una concessionaria comporterà un sovraprezzo, ma spesso insieme alla macchina verrà rilasciata una garanzia. Questa permetterà di ottenere una parte del denaro investito indietro nel caso di malfunzionamento del veicolo.

Come scegliere tra benzina, diesel, ibrida o elettrica

Un altro fattore importante da considerare è quello legato alla scelta della tipologia di motore. Nel momento in cui non si dovessero fare troppi chilometri è preferibile acquistare una macchina a benzina. Bassi costi di gestione la rendono ideale per piccoli viaggi o per il percorso casa lavoro.

Al contrario, nel momento in cui si dovessero fare lunghi viaggi, è più comodo comprare una macchina diesel. Il costo del gasolio è più basso di quello della benzina e sui lunghi percorsi la differenza si fa sentire.

Per ultimo è necessario ben ponderare i modelli ibridi ed elettrici a causa dell’alto prezzo. Se si punta ad avere una macchina per molto tempo questa è di sicuro la scelta più intelligente. Al contrario, è meglio evitare, nel momento in cui l’acquisto di una macchina di seconda mano rappresenti solamente una spesa momentanea.