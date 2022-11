Anche il terzo trimestre del 2022 ha visto una crescita solida del titolo CNH Industrial. I ricavi consolidati ammontano a 5.881 milioni di dollari, in crescita di 23,9 punti percentuali su base annua. L’utile netto ammonta, invece, a 559 milioni di dollari. Nelle dichiarazioni del CEO Wine, inoltre, c’è questo importante passaggio



Il Free Cash Flow delle Attività Industriali è stato positivo nel trimestre e confermiamo l’obiettivo di generare oltre 1 miliardo di dollari di Free Cash Flow delle Attività Industriali per l’intero anno, accelerando il completamento e la consegna delle nostre scorte nel corso del Q4. Il portafoglio ordini rimane robusto.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un futuro brillante per il titolo CNH Industrial.

Si conferma, quindi, che le azioni CNH Industrial potrebbero essere uno strumento finanziario dove investire i risparmi in modo sicuro nel corso degli anni. Sullo storico a disposizione, infatti, abbiamo calcolato che la probabilità che un investimento della durata di 10 anni abbia un rendimento positivo è pari al 100%. Ciò non vuol dire che sarà sempre così, ma sicuramente siamo in presenza di un titolo che ha ottime credenziali anche per il futuro. Ad oggi, il rendimento medio a 10 anni di un investimento su CNH Industrial è del 80%. Il massimo guadagno, invece, è di circa il 170%.

Cosa significa la debolezza di CNH Industrial rispetto al Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 15 novembre in ribasso dello 0,10% rispetto alla seduta precedente a quota 14,685 euro.

La rottura delle resistenze storiche evidenziate nell’articolo precedente ha portato a una forte accelerazione rialzista. Tanto che negli ultimi 30 giorni le quotazioni hanno guadagnato circa il 25%. Una performance che non si vedeva sul titolo CNH Industrial da oltre un anno. Nelle ultime due sedute di Borsa aperta, però, i rapporti di forza potrebbero essere cambiati. Cosa significa la debolezza di CNH Industrial rispetto al Ftse Mib?

La tendenza in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 15,06 euro. Una chiusura superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione rialzista in area 16,45 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura della resistenza in area 15,06 euro, invece, potrebbe provocare un ritracciamento fino in area 13,67 euro. Solo una chiusura sotto questo livello, però, potrebbe portare a un’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 11 euro.