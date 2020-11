Gli Stati Uniti d’America hanno un nuovo Presidente. Joe Biden infatti è stato eletto come il 46esimo Presidente USA. Ma i riflettori sono tutti puntati su Kamala Harris, Vice Presidente di Joe Biden. Perchè i riflettori sono puntati su di lei? Perché la Harris è la prima donna a diventare Vice Presidente negli USA. Durante il suo discorso Madame VP ha dichiarato: “Anche se sono la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima”. Frase che ha fatto il giro del web. Un momento storico che rimarrà sui libri di storia. Perché infatti la Vice Presidente eletta ha dato una scossa al mondo politico americano.

Spesso però ci si concentra molto più su come una persona si presenta rispetto al contenuto del discorso. A volte invece il vestito scelto aumenta la forza del discorso e il suo messaggio politico. E così è stato per Kamala Harris. Ma cosa significa il tailleur bianco di Kamala Harris che ha indossato al suo primo discorso da Vice?

Moda e politica

Il tailleur scelto è un completo di Carolina Herrera, ma cosa significa il tailleur bianco di Kamala Harris? Questo strizza l’occhio al movimento delle suffragette e alla loro battaglia per il diritto al voto delle donne. Nel discorso infatti la Vice Presidente eletta ha fatto riferimento alle donne che hanno lavorato e combattuto per questo diritto. “Stasera rifletto sulla loro lotta, la loro determinazione e la forza della loro visione”, ha dichiarato Kamala Harris. La numero 2 d’America però non è la prima donna che sceglie la moda per rafforzare il messaggio del proprio discorso. Infatti anche Hillary Clinton scelse un completo bianco quando accettò la candidatura come prima donna a diventare Presidente degli USA. E la stessa Kamala aveva indossato un completo bianco per prestare giuramento nel processo di impeachment di Donald Trump.

“Qualunque bambina stasera vede che questo è il Paese delle possibilità”, ha concluso la Harris.

Approfondimento

La vittoria di Biden darà una spinta al rally natalizio dei mercati?