La pasta frolla è quella preparazione che ci permette di cucinare da zero una torta o dei biscotti golosi. E il tutto fatto da noi, senza preparati già pronti o senza acquistare prodotti preconfezionati. A volte, però, alcune esigenze alimentari, o la semplice mancanza di un ingrediente, potrebbero comportare delle difficoltà. Ad esempio, se non abbiamo le uova in frigo o magari siamo intolleranti a queste, come possiamo fare la nostra base per dolci?

Ecco come fare la pasta frolla senza uova, usando solo zucchero, burro e farina, ottenendo un impasto perfetto come il tradizionale. Gli ingredienti utili allo scopo, per realizzare almeno 1 kg di pasta frolla, saranno:

500 g di farina bianca 00;

250 g di burro;

200 g di zucchero;

50 g di acqua;

sale q.b.;

½ cucchiaino di estratto di vaniglia.

Come fare la pasta frolla senza uova per torte e biscotti più un consiglio per conservarla per un mese

Preparare la pasta frolla senza uova è un’operazione abbastanza facile e rapida. Iniziamo a sciogliere il burro in un pentolino sul fuoco, quindi lasciamolo raffreddare per bene. Quest’ultimo passo è molto importante perché, per la lavorazione della pasta frolla, gli ingredienti devono essere freddi. Versiamo quindi il burro freddo in una ciotola capiente con la farina, un pizzico di sale e l’estratto di vaniglia. Iniziamo a impastare per alcuni minuti, quindi stacchiamoci un attimo, per versare in una ciotola a parte lo zucchero e l’acqua.

Mescoliamo, trasferiamo questo composto sull’impasto e lavoriamo nuovamente. Cerchiamo di ottenere una pasta compatta, liscia e priva di grumi. Trasferiamo dunque su un piano di lavoro infarinato e diamo forma a un panetto. Avvolgiamolo nella pellicola per alimenti e riponiamolo per mezz’ora in frigo.

La pasta frolla senza uova sarà ora pronta per l’uso immediato, per la torta con marmellata o i biscotti che abbiamo deciso di preparare. Vediamo ora un consiglio, utile qualora volessimo conservare la frolla per più tempo e adoperarla all’occorrenza.

Come conservare la frolla a breve e lungo termine

Possiamo conservare la pasta frolla senza uova, avvolta nella pellicola per alimenti, per 3 giorni in frigo. Se vogliamo conservarla più a lungo, per averla a disposizione sul momento, possiamo congelarla. Per congelare la pasta frolla possiamo preparare dei panetti da avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in un sacchetto per alimenti. Dovremo far raffreddare in frigorifero per 60 minuti, quindi trasferire in freezer. In questo modo, la pasta frolla durerà per un mese.

