Cosa si potrebbe usare per sgonfiare una cisti infiammata

Una cisti è una sacca rivestita e piena di liquido o gas. Ci sono tantissimi tipi di cisti diverse. Queste formazioni possono sorgere in qualsiasi parte del nostro corpo, essere di diverse dimensioni e di diversa consistenza.

Le più comuni sono cisti al seno, cisti ovariche, cisti dentali oppure il cosiddetto calazio che si forma nella palpebra dell’occhio. Le cause della formazione di una cisti possono essere tante, così come possono essere diversi i sintomi. Ma cosa si potrebbe usare per sgonfiare una cisti?

Le cisti, soprattutto quelle che insorgono sulla pelle, possono infiammarsi e recare fastidi e dolori. Ci sono dei rimedi naturali e dei rimedi farmacologici da poter usare in questo caso. Naturalmente è d’obbligo consultare sempre il proprio medico curante.

Cosa si potrebbe usare per sgonfiare una cisti con rimedi naturali

Una cisti sulla pelle è causata dall’ostruzione di un dotto ghiandolare. Si parla di cisti da ritenzione e cisti sebacee, perché al loro interno c’è il sebo, un insieme di grasso e acqua. All’inizio una cisti può essere confusa con un brufolo o con un pelo incarnito, anche perché può formarsi nel cuoio capelluto, nel viso e nelle parti intime.

Quando una cisti si forma sulle mani, però, è più facile capire di cosa si tratta. La maggior parte delle cisti è asintomatica. Significa che non presentano sintomi anche se sono ben visibili oppure si sentono chiaramente al tatto. A volte, però, possono dare sensazione di disagio, fastidio e dolore. La maggior parte sono innocue e raramente sono segnale di tumore.

Se la cisti è piccola e si gonfia è molto utile, tra i rimedi naturali a nostra disposizione, usare il calore. Quindi, la soluzione più indicata è quella di fare degli impacchi caldi, oppure usare antisettici naturali come aloe vera, limone e olio di Tea Tree. Se, invece, inizia ad infiammarsi diventando calda, rossa e causando la febbre, allora è necessario un intervento farmacologico o chirurgico.

Trattamenti farmacologici e chirurgici

Se la cisti dà dolore e fastidio è molto probabile che il medico possa prescrivere delle creme antibiotiche o con il cortisone. Ci sono creme apposite da applicare localmente, come Gentalyn Beta o Gentamicina. Oppure, sono disponibili in commercio farmaci da assumere per via orale. Questo trattamento riduce l’infiammazione e la dimensione del problema.

Tuttavia, quando la situazione diventa seria e grave, il medico può decidere di usare soluzioni chirurgiche. Il paziente dovrà recarsi dallo specialista per aspirare il liquido all’interno, fare un drenaggio o rimuoverla completamente. A volte, in caso di cisti interne, può rendersi necessaria una biopsia per capire se si tratta di un tumore maligno, prima di intervenire.

