Trimestrali di Wall Street, le previsioni di FactSet sulle azioni e i settori in crescita

Siamo nel pieno della “reporting season” statunitense, in cui le aziende quotate in borsa riportano i propri risultati finanziari trimestrali. Quali sono le previsioni degli analisti e in particolare di quelli di FactSet? Scopriamolo.

Fino al 22 febbraio, giorno in cui si terrà l’ultimo, assisteremo a numerosi appuntamenti in cui le aziende statunitensi quotate in Borsa pubblicheranno i propri risultati finanziari trimestrali.

Si tratta di una delle quattro attesissime stagioni “trimestrali”, che permettono agli investitori e agli analisti di fare il punto della situazione. Cosa si aspettano gli analisti dalle trimestrali di Wall Street? Cerchiamo di capirlo.

Trimestrali di Wall Street, le previsioni del consensus di analisti di FactSet

Come ben sappiamo, a pesare sulle prospettive c’è l’ombra di una possibile recessione. Ciò nonostante, secondo FactSet le aziende dell’indice S&P 500 potrebbero registrare una crescita a doppia cifra degli utili nel 2024.

Il tasso di crescita degli utili stimato anno su anno per il 2024 è dell’11,7% superiore al tasso di crescita medio annuo degli utili del decennio 2013-2022, che è invece pari all’8,4%.

In termini di ricavi, secondo gli analisti la crescita più elevata avverrà durante il quarto trimestre di quest’anno. Rispettivamente, la crescita prevista per ciascun trimestre è del 4,4%, 5,2%, 5,3% e 5,7%.

Le ultime ipotesi in merito alla crescita dei settori: Health Care, Communication Services e Information Technology tra quelli più in vista

Secondo l’analista John Butters, gli 11 settori registreranno una crescita degli utili su base annua nel 2024. Risultati particolarmente positivi sono previsti per i settori Health Care, Communication Services e Information Technology.

Ecco, quindi, le previsioni del consensus degli analisti di FactSet in merito alle trimestrali di Wall Street, nonché alcune ipotesi per l’immediato futuro. Non resta che attendere per capire se si riveleranno veritiere o se assisteremo a delle sorprese.

