Il migliore fornetto deve avere queste caratteristiche: se anche il tuo è così ti fa risparmiare

Il fornetto elettrico è un piccolo elettrodomestico che può esserti molto utile in cucina. Ma per rendere al massimo senza incidere troppo sui costi della tua bolletta, devi fare attenzione ad alcune sue caratteristiche.

Un fornetto può essere un oggetto di prezioso aiuto in cucina. Magari può sostituire un forno a gas usurato o malfunzionante o che non può essere posizionato in uno spazio troppo piccolo. Un fornetto può essere disposto in cucina con facilità, nelle adiacenze di un piano cottura o su un mobile.

Certo, però, bisogna fare attenzione ai consumi. Può essere un errore, infatti, pensare che un qualsiasi piccolo elettrodomestico consumi meno di uno grande. E questo riguarda anche il fornetto. Per cui se lo hai appena acquistato o devi ancora comprarne uno, ti conviene fare caso ad alcune precise caratteristiche. Che possono assicurarti un maggiore risparmio sulle spese della luce.

Il migliore fornetto deve avere queste caratteristiche

Può esserti utile sapere che, in casa, l’uso dei forni rappresenta l’8% dell’elettricità che viene consumata dagli elettrodomestici. Per cui fai attenzione quando scegli un fornetto. Le caratteristiche che il tuo piccolo elettrodomestico deve avere per farti risparmiare, vertono innanzitutto sulla classe energetica. Spendi di più e acquista un fornetto di classe A. Si tratta della migliore e a risparmio energetico e la cifra che hai speso per comprarlo ti ritornerà nel tempo in termini di risparmio in bolletta.

Scegli quindi un modello a cottura ventilata. Forse non lo sai ma le modalità di cottura incidono sul consumo o sul risparmio energetico. La ventilazione permette il mantenimento di temperature più basse, velocizza la cottura e costa meno in elettricità.

Guarda poi la caratteristica multifunzione: se il fornetto che hai deciso di acquistare ce l’ha, può farti risparmiare. Ad esempio potresti impostare la citata modalità ventilata oppure programmare la temperatura in modo da contenere i costi dei picchi di riscaldamento iniziali. Dunque, il migliore fornetto deve avere queste caratteristiche. Il tuo le ha? Se la risposta è affermativa, ti fa risparmiare. Se no, devi stare attenta.

Cosa succede se sbagli

Puoi compiere incautamente l’acquisto di un piccolo forno elettrico qualsiasi, magari basandoti più di tutto su un basso costo. In questo caso, potresti ritrovarti con un imprevisto aumento di costi in bolletta. Se non badi alle caratteristiche che abbiamo elencato e al risparmio energetico, puoi ritrovarti con l’avere in cucina un oggetto che consuma più del microonde. E che può consumare anche il doppio rispetto a un grande elettrodomestico come il forno a incasso comune.