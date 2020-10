Le nostre mani esistono per svolgere molteplici mansioni. Lavorare, prendersi cura dei nostri cari, darci da mangiare. Sono i nostri aiutanti numero uno. Ma la loro funzione non si esaurisce qui. Il potere maggiore è nel dito anulare. Infatti, l’anello nuziale si indossa proprio su questo dito. Ti sei mai chiesto il perché? Di seguito nell’articolo, ti spiegheremo l’importanza di questo dito ed anche Cosa non devi mai fare con l’anulare.

Cosa nasconde l’anulare

Secondo le antiche credenze, nell’anulare sinistro esiste una vena che porta al cuore. Inoltre, è il primo dito della nostra falange che si sviluppa quando siamo ancora nella pancia di mamma. Secondo Sadhguru, un famoso yogi, se porti le tue energie ad un certo livello di vibrazione, scoprirai che le mani sono uno strumento potente.

Gli Yogi pensano che la parte superiore della falange di questo dito permetta di governare l’universo, proprio come un telecomando. Se conosci i segreti, puoi sintonizzarti alla lunghezza d’onda che desideri. Puoi attivare certi aspetti, semplicemente grazie ad anulare. Prova ad aprire i palmi delle mani verso l’alto, noterai che il tuo respiro cambia. Ma l’effetto maggiore lo avranno le energie elementari, che cambieranno la loro direzione.

Quante volte al giorno compiamo gesti inconsci: mani giunte, braccia incrociate, il palmo della mano chiuso in un pugno. Sono segnali inconsci che mostrano la chiusura, aggressività, negatività. Se proviamo attraverso la nostra mimica comunicare la gioia, l’apertura e felicità mentre pratichiamo questi gesti, mettiamo in confusione le energie sottili.

Cosa non devi mai fare con l’anulare

Conoscere il segreto dell’uso delle dita, può cambiare eventi anche dall’altra parte del mondo. Perché le mani sono uno strumento potente. Puoi essere una persona che si accontenta, oppure puoi trasformare te stesso in una grande opportunità. Durante il rito del matrimonio, nella maggior parte dei paesi, si mette l’anello sul dito anulare. È un gesto di apertura, un cammino verso il cambiamento.

Sadhguru sconsiglia di mettere l’anello sul pollice. Secondo lui, attirerebbe alcune energie difficilmente gestibili. Mettere un anello di metallo su un dito anulare stabilizza il nostro sistema. Un anello ha la capacità di aprire. Il senso del dito anulare non è l’apertura dell’Universo in sé, ma è l’apertura del corpo umano alle esperienze positive. Aprendo questo dito, si apre il Cosmo.

Un consiglio

Durante la meditazione, meglio non unire il pollice con l’anulare (posizione “sigillo del sole”). Bisogna avere una preparazione specifica, altrimenti disperdi l’energia. Meglio aprire i palmi verso il cielo, oppure usare altre posizioni di yoga mudra, per far fluire l’energia in maniera corretta.

Per scoprire altri poteri del nostro corpo, ti consiglio di approfondire l’argomento sui chakra .