Cosa sono i chakra?

Secondo le antiche tradizioni indiane, ogni persona ha sette chakra principali che si allineano lungo la colonna vertebrale, partendo dalla sua base fino alla sommità della testa. Questi chakra sono ruote vorticose di energia cosmica che collegano il corpo con lo spirituale.

Ogni chakra ha una specifica frequenza di colore. Alla base della colonna vertebrale, abbiamo il chakra della radice che ha la frequenza più bassa. Il chakra della radice corrisponde ai tuoi bisogni più elementari, come casa, stabilità e famiglia. La luce viola nel chakra coronale ha la frequenza più alta, e ci connette al sé superiore.

Pensalo come un prisma, qualcosa che assorbe la luce bianca e la spezza in uno spettro di colori. Proprio come un prisma, l’energia della luce bianca del cosmo fluisce attraverso di te e si divide in colori ad ogni chakra. Quando l’energia scorre liberamente, risplendi luminoso e ti senti equilibrato “nel flusso”. Quando invece sei bloccato, i chakra non sono in equilibrio.

Che stress! Ecco come combatterlo e sconfiggerlo con i chakra

Ci sono molti modi per ripristinare il flusso naturale di energia e eliminare lo stress attraverso i chakra. Lì dove si focalizza la concentrazione, l’energia fluisce: quando ti concentri su un chakra, applichi l’energia curativa a quel chakra. Visualizzazione, posture yoga, esercizi di respirazione: tutte queste pratiche aiutano a rilasciare i blocchi e ripristinare l’equilibrio.

Le “affermazioni” costituiscono un altro metodo per bilanciare un chakra specifico. La ripetizione di sette affermazioni specifiche dirige l’energia di guarigione per ripristinare l’equilibrio nei sette chakra corrispondenti. Queste potenti affermazioni riscrivono i modelli del nostro subconscio e dirigono le vibrazioni di guarigione al chakra.

Effetti reali anche secondo la scienza

Anche se sei o potresti essere un po’ scettico sui chakra, sarai curioso di sapere che perfino gli scienziati stanno scoprendo i vantaggi di ripetere le sopramenzionate affermazioni per ottenere un cambiamento positivo.

Una ricerca condotta dal dottorando Christopher Cascio pubblicata sulla rivista Social Cognitive and Affective Neuroscience, ha utilizzato la risonanza magnetica funzionale (FMRI) per scoprire che le affermazioni attivano i centri di ricompensa nel cervello; le stesse aree che reagiscono ad altre esperienze piacevoli, come mangiare il tuo piatto preferito o vincere un premio.

Ripetere le affermazioni regolarmente, ogni mattina o durante la meditazione, favorirà queste vibrazioni positive. Puoi scriverli, ripeterli nella tua mente o pronunciarli ad alta voce.

Come eliminare lo stress?

Ripeti queste affermazioni per ogni chakra:

Chakra della radice

Posizione: base della colonna vertebrale

Si riferisce a: sentimenti di stabilità, sicurezza, casa, sicurezza finanziaria

Affermazione: “Io sono abbastanza. Sono tutt’uno con l’universo. Sono protetto e al sicuro.”

Chakra sacrale

Posizione: addome inferiore, compreso il bacino, organi riproduttivi

Si riferisce a: giocosità, versatilità e creatività

Affermazione: “Sono forte ed equilibrata. Sento la mia energia circolare liberamente. La mia vita è piena di passione e gioia.”

Chakra del plesso solare

Posizione: nell’addome, sotto l’ombelico

Si riferisce a: sentimenti di potere personale, autostima e senso di scopo

Affermazione: “Mi accetto così come sono, ogni mia forza e debolezza”.

Chakra del cuore

Posizione: zona pettorale del corpo.

Si riferisce a: Provare amore, compassione e perdono

Affermazione: “Io sono amore puro. Ricevo e dono amore in maniera incondizionata.”

Chakra della gola

Posizione: gola, mascella, collo, bocca e zona tiroidea

Riguarda: espressione autentica e ascolto degli altri

Affermazione: “Mi esprimo liberamente. Nella mia mente abitano solo pensieri positivi.”

Chakra del terzo occhio.

Posizione: lo spazio tra le sopracciglia

Si riferisce a: forte intuizione e saggezza interiore, il rilascio dell’ego

Affermazione: “La saggezza divina è dentro di me. L’intuizione mi guida nelle mie scelte. Sono aperta a la vita. Comprendo il significato delle mie esperienze.”

Chakra coronale

Posizione: la corona della testa

Si riferisce a: connessione spirituale, beatitudine e illuminazione

Affermazione: “Io sono in armonia con l’energia della vita.

Vedrai che lo stress tenderà a diminuire ed andare via in poco tempo!