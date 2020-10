Sopportare diete drastiche non è la miglior maniera di perdere peso. Soprattutto se non vuoi riprendere subito tutti i chili che hai faticosamente perso. Per essere sempre in forma e sani, è meglio seguire un’alimentazione corretta ogni giorno, per tutta la vita. Ti sembra un obiettivo impossibile da raggiungere? Ecco come dimagrire per sempre con la regola del 21/90.

Perché è necessario cambiare stile di vita

Seguire un’alimentazione sana ogni giorno è utile non solo per dimagrire. È anche importante per prevenire molte malattie e vivere più a lungo. Alcuni errori che commettiamo a tavola, infatti, uccidono più del fumo (leggi qui per scoprire quali). Un’alimentazione corretta, inoltre, deve essere accompagnata dall’esercizio fisico. È solo grazie a queste buone abitudini che si può ottenere una perdita di peso permanente.

Il problema è che si tratta di veri e propri cambiamenti di stile di vita: possono sembrare difficili, quasi impossibili da raggiungere. Esiste però un trucchetto da seguire per rendere il percorso meno arduo. Si tratta proprio di un metodo ideato per apportare cambiamenti permanenti alle proprie giornate. Ecco come dimagrire per sempre con la regola del 21/90.

Da nuove abitudini a una vita nuova con la regola del 21/90

La regola del 21/90 si basa su un principio molto semplice:

a) Occorrono 21 giorni per creare un’abitudine.

b) Servono altri 90 giorni per trasformare la nuova abitudine in un cambiamento permanente di stile di vita.

Se vuoi mangiare in maniera più sana, dunque, devi darti un semplice compito: perseguire i tuoi obiettivi per 21 giorni, e poi per tre mesi. Trascorso questo lasso di tempo, vedrai che non dovrai nemmeno più sforzarti. Mangiare sano e fare esercizio fisico sarà infatti nella tua natura. Per far sì che questo metodo funzioni, è meglio partire con piccole abitudini. Per esempio, il tuo primo obiettivo può essere mangiare un frutto come spuntino ogni giorno.

Non dimenticare, inoltre, di segnare su un calendario tutte le giornate in cui porti a termine ciò che ti eri prefissato. E celebra sempre le piccole vittorie: ti faranno sentire in grado di darti obiettivi più ambiziosi. Questi non devono riguardare per forza il dimagrimento o l’esercizio fisico. Puoi usare la regola del 21/90 per qualsiasi scopo, dall’essere più gentile al tenere la casa più in ordine.