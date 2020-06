I disturbi legati al sonno sono tra i più comuni che ci siano. Il dormire poco o male infatti, è una condizione che affligge tanti di noi. Il sonno disturbato è un segnale che ci invia il nostro corpo, facendoci capire che qualcosa non va.

Se siete già ricorsi a integratori naturali, infusi di erbe, o a contare le pecore fino ad arrivare a 10.000 e siete su questo articolo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Spesso infatti il disturbo del sonno non è legato ad altro se non all’ansia. Quindi potreste provare con dei rimedi meno comuni ma forse più romantici. Non riuscite a dormire? Provate a indossare la maglietta del vostro partner.

La scienza dice che dormire con la maglietta del proprio partner aiuta

Può sembrare assurdo, ma è pura realtà. È la scienza infatti a dimostrare che, se non riuscite a dormire, indossare la maglietta del vostro partner potrà aiutarvi. La ricerca è stata portata avanti dall’Università della Columbia britannica , che ha dimostrato come questo sia un metodo semplice ed efficace. Gli studiosi hanno esaminato 155 volontari divisi in due gruppi: a uno è stato chiesto di dormire con una maglietta intrisa del profumo del proprio partner, all’altro invece è stato dato per dormire un cuscino impregnato del profumo di un estraneo.

Non riuscite a dormire? Indossare la maglietta del vostro partner vi farà dormire meglio

Dai risultati è emerso che proprio i partecipanti del primo gruppo sono stati quelli a dormire meglio. L’odore del proprio partner infatti, ha permesso loro di sentirsi cullati e meno soli. A livello inconscio, i partecipanti hanno provato un senso di sicurezza che li ha fatti sentire protetti e sereni, permettendogli così di dormire meglio.

Quindi, se non siete arrivati a un disturbo del sonno cronico, ma state attraversando una fase, soprattutto a causa delle conseguenze della quarantena, in cui non riuscite a dormire, provate a indossare la maglietta del vostro partner! Siamo sicuri che il risultato non vi deluderà!