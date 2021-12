Chi ha un cane che scorrazza in casa e dorme in giardino, lo sa: con l’arrivo del freddo bisogna occuparsi della sua casetta.

Infatti, difficilmente la cuccia acquistata sarà una quattro stagioni e questo vuol dire che ogni periodo avrà bisogno di alcuni interventi. Tuttavia, noi ci focalizzeremo solo su questi ultimi momenti d’autunno e sull’inverno, che è prossimo ad entrare.

Quello che dovremmo fare è attrezzarci per equipaggiarla al meglio con l’obiettivo di creare un posticino caldo e isolato da vento, pioggia e umidità.

In questo articolo daremo qualche spunto, da valutare, però, in relazione al proprio cane e al suo temperamento per essere sicuri di agire in piena sicurezza.

La casetta dei sogni

Esiste e non deve essere per forza quella più cara con tanto di tetto spiovente e ringhiera. Al nostro cane, infatti, non interessa l’estetica ma il comfort.

Quindi, prima di vedere cosa mettere nella cuccia del cane per proteggerlo dal freddo in inverno e creare un rifugio caldo e accogliente, partiamo dalle basi.

La cuccia perfetta dovrebbe essere in legno, perché questo materiale è un ottimo isolante termico a prescindere dalla stagione.

Inoltre, dovrebbe essere sempre rialzata rispetto al pavimento, con gli appositi piedini oppure anche con dei mattoni. Questo è importante perché, così facendo, ripariamo la cuccia dall’umidità, mantenendola perfettamente asciutta.

Ancora, cerchiamo di posizionarla in un angolo della casa ben riparato e, possibilmente, sotto a una tettoia.

Cosa mettere nella cuccia del cane per proteggerlo dal freddo in inverno e creare un rifugio caldo e accogliente

Passiamo, allora, allo step 2 e vediamo come possiamo sistemarla e cosa possiamo aggiungere per far fare al nostro cane pisolini sereni e al calduccio.

Innanzitutto, partiamo dalla scelta di un buon cuscinone che dovrebbe essere:

alto;

compatto, cioè senza vuoti d’imbottitura;

rivestito con materiale idrorepellente e impermeabile.

In secondo luogo, dovremmo avvolgerlo con una coperta.

Tra pile e lana, meglio quest’ultimo materiale, perché trattiene più caldo. Volendo, anziché comprare una coperta nuova, potremmo riciclare qualche nostro vecchio maglione, eliminando bottoni o zip.

In alternativa, potremmo anche optare per un tappetino autoriscaldante in grado di riflette il calore corporeo del cane senza bisogno di elettricità e spine.

Infine, un’altra idea potrebbe essere quella di chiudere l’ingresso della cuccia con una tendina termica in PVC trasparente. Questa impedisce al vento e al freddo di entrare e ripara anche dalla pioggia. Il tutto, però, senza privare il cane di uscire ed entrare facilmente e permettendo un naturale ricircolo d’aria.

La tendina si può comprare già pronta su Internet oppure nei negozi di animali più forniti e generalmente si adatta ad ogni cuccia.

