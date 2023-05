Borracce colorate e alla moda: 12 cose da sapere su come pulirle e su quali modelli comprare nel 2023

Fondamentali per chi fa attività fisica, grazie alle borracce possiamo idratarci costantemente. Aiutano a preservare l’ambiente che ci circonda diminuendo l’utilizzo della plastica ma dobbiamo stare attenti a come le igienizziamo. Ecco alcuni consigli.

Basta bottigliette di acqua o integratori. Grazie alle borracce possiamo diminuire il consumo di plastica e continuare a idratarci quando facciamo sport. La prima cosa da sapere è che le borracce vanno igienizzate attentamente perché le utilizziamo per bere e la bocca è una parte molto delicata facilmente attaccabile da microbi e impurità. La seconda cosa è che per la pulizia ordinaria delle borracce dovremmo evitare il sapone per i piatti perché se non risciacquato con molta attenzione potrebbe darci spiacevoli conseguenze. Utilizziamo prodotti naturali. Terza cosa, ricordiamo che qualche goccia di limone e molta acqua calda ci aiuteranno a igienizzare nella maniera migliore. Se il collo permette di farci entrare uno scovolino aiutiamoci in questo modo per pulire anche la base della borraccia.

Quarta cosa importante da sapere sulle borracce è che aceto e bicarbonato non vanno bene per pulire quelle in alluminio. Anche quando scegliamo prodotti naturali dovremmo optare per prodotti con minore impatto per quanto riguarda residui e odori. Potremmo essere costretti a dover buttare la borraccia.

Il problema dell’umidità

Borracce colorate e alla moda? Dobbiamo sapere che quelle in alluminio possiamo lavarle in lavastoviglie invece che a mano. Magari con un prodotto biologico. L’impatto del sapone sarà minore e l’azione della lavastoviglie la pulirà in profondità. Un’altra cosa da sapere riguarda l’umido. Oltre a portare batteri e accumuli di impurità, quindi cattivi odori, l’umido trattiene l’odore della bevanda con cui abbiamo riempito la borraccia. Immaginiamo un tè aromatizzato ai frutti rossi, una bevanda vitaminica ai frutti tropicali. In seguito sarà impossibile metterci della semplice acqua senza sentire gli odori che sono rimasti. Questo vale per plastica, alluminio e acciaio.

Per eliminare l’odore fruttato che rimane nelle borracce facciamo 5 lavaggi veloci con l’acqua calda. Lasciamo la borraccia ad asciugare nello scolapiatti, quindi laviamo con succo di limone utilizzando se possibile uno scovolino per andare in profondità. In questo modo gli odori dovrebbero scomparire.

Borracce colorate e alla moda: 5 modelli da comprare

Se abbiamo bisogno di un consiglio per l’acquisto delle borracce migliori per il 2023 rifacciamoci alle indicazioni del sito QualeScegliere.it. Una classifica con tanto di punteggio ci guiderà verso la borraccia che meglio asseconda le nostre necessità. Il sito mette al quinto posto la borraccia Science in Sport con un punteggio di 6.5, il costo è di 5,99 euro. Al quarto posto troviamo la borraccia della Ion8 con un punteggio di 7.5 e un costo di 18,24 euro. Al terzo posto c’è la borraccia termica Umi con un punteggio di 8.5 e un costo di 19,99 euro. Il secondo posto è occupato da 720°DGREE No Limit con un punteggio di 9 e un prezzo di 25,95 euro.

Il punteggio è stabilito in base ai punti di forza del prodotto, ai punti deboli del prodotto e al rapporto qualità prezzo. In base a queste informazioni occupa il primo posto la borraccia Super Sparrow S-500 con un punteggio di 9 e una menzione speciale, il prezzo di 20,26 euro. È inferiore rispetto al prodotto secondo classificato. Questi consigli ci aiuteranno a scegliere la nostra nuova borraccia e a pulirla al meglio dopo averla utilizzata.