Gemelli, Bilancia e Leone vivranno opportunità sconvolgenti, ecco cosa dice l’oroscopo di oggi

Aria di novità in amore per alcuni segni che vivranno opportunità sconvolgenti in questi giorni. Saranno 3 i segni al top in tutti i campi, amore a gonfie vele ma grandi sorprese anche nel portafoglio. Scopriamo come Marte influenzerà le nostre giornate.

Un avvio dell’anno in positivo per alcuni segni zodiacali che vedranno la fortuna sorridere in ogni campo. Per molti di noi il 2022 è un anno da dimenticare fatto di negatività, sfortuna e pessime decisioni. L’Epifania ha portato via tante sciagure, non solo le feste, ed è il momento di gioire. L’influenza di Marte che riprende il suo moto porterà passione, soldi e grandi soddisfazioni soprattutto per la Bilancia. Sul gradino più alto del podio, questo segno avrà di che gioire nei prossimi giorni, non c’è che dire. Le relazioni in stallo prendono finalmente il via e la scintilla scoccherà da un momento all’altro. Nuove conferme sul lavoro già dalla prima riunione di ritorno dalle ferie natalizie.

Cosa c’è da aspettarsi in questi primi mesi del 2023

Il movimento di Marte in Gemelli influenzerà la sorte di tutti i segni, ma saranno pochi a beneficiarne davvero. Oltre alla Bilancia, è proprio Gemelli che vivrà un vero momento di rinascita, tutte le fatiche porteranno i loro frutti. La persona che ci piace non saprà resistere al nostro fascino magnetico e cadrà letteralmente ai nostri piedi. Stessa cosa anche sul lavoro, il fascino e il modo di fare coinvolgente porteranno nuove certezze in ufficio. L’inizio dell’anno è il momento più propizio per proporre nuovi progetti o chiedere un bell’aumento. Aspettiamoci di venire accontentati già dal prossimo mese con una pioggia di soldi.

Gemelli, Bilancia e Leone vivranno opportunità sconvolgenti in amore e non solo

Anche il Leone, segno di Fuoco dalle mille sfaccettature si troverà davanti ad opportunità sconvolgenti. Il Leone ha già chiuso l’anno in bellezza, le stelle sono dalla sua parte già dal mese di dicembre. Continua quindi la scia positiva e non bisogna assolutamente lasciarsi scappare le opportunità.

Un aperitivo organizzato all’ultimo momento sarà l’occasione che porterà ad un incontro indimenticabile. Una persona incredibile e anche piuttosto conosciuta entrerà a far parte della sua vita. Che da una semplice amicizia nasca la storia d’amore romantica che tutti sognano? Chi invece ha già un partner ritroverà l’intesa che si era affievolita e non avrà occhi per nessun altro.

Insomma, Gemelli, Bilancia e Leone vivranno opportunità sconvolgenti in questo avvio del 2023. Per gli altri segni c’è ancora da aspettare, ma non bisogna scoraggiarsi. Anche nessuna nuova notizia è una notizia positiva e la fortuna prima o poi girerà. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, le congiunzioni astrali cambieranno a breve. Anche i segni che si sentono più sfortunati tra non molto avranno di che rallegrarsi, in amore e sul lavoro.