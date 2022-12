È incredibile il motivo per cui il gatto lecca la mano e non è solo per affetto

Il gatto ci lecca a ripetizione? Forse è perché sta manifestando il suo affetto nei nostri confronti. Ma potrebbero nascondersi anche altre ragioni che tendiamo a ignorare. Vediamo quali sono e come comportarsi di conseguenza.

Gli animali sono protagonisti di comportamenti curiosi e che a prima vista non riusciamo a decifrare. Ne sa qualcosa chi ha un gatto, poiché potrebbe avere assistito mentre ci leccava in continuazione la mano. Non si tratta di nulla di strano, intendiamoci. Infatti, una delle ragioni sarebbe quella di manifestare il suo affetto incondizionato verso di noi. Anche se dietro il mistero potrebbero esserci altri intenti che ignoriamo.

È incredibile il motivo per cui il gatto lecca, ecco la spiegazione

A volte l’intuito non sbaglia. Se abbiamo sempre pensato che il gatto ci leccasse la mano per provarci quanto ci vuole bene, abbiamo indovinato. In effetti, potrebbe trattarsi di una dimostrazione di amore. La potremmo paragonare a una sorta di abbraccio amichevole o bacio animalesco. In altre occasioni, però, il messaggio che vorrebbe lanciarci potrebbe essere diverso. Per esempio, potrebbe volerci comunicare che ci ritiene parte integrante della famiglia. Per questo vorrebbe occuparsi di noi, insegnandoci come ci si pulisce. È un po’ quello che la gatta mamma fa coi suoi cuccioli nei primi anni di vita.

Infine, l’ultima ragione sarebbe diversa dalle precedenti e risalirebbe al concetto di proprietà. Nello specifico, il micio vorrebbe marcare il proprio territorio e sottolineare il controllo su di noi. Succede anche quando inizia a strusciarsi sulle gambe. Non sarebbe comunque un atto di sfida. Al massimo, potrebbe creare un po’ di fastidio con la ruvidità della sua lingua.

Perché il micio morde?

Come abbiamo visto, è incredibile il motivo per cui il gatto lecca. A volte, però, i suoi gesti potrebbero andare ben oltre, e questo vale anche per le razze migliori. È il caso di quando inizia a morderci, senza che sappiamo spiegarci il perché. Potrebbe succedere anche all’improvviso, mentre stiamo interagendo con lui. Ebbene, le ragioni sarebbero anche qui diverse e associabili al contesto dell’azione.

Innanzitutto, bisogna sapere che mordendo i gatti intenderebbero comunicare le proprie emozioni. È dunque un modo per esprimersi e dirci cosa stanno provando. Nel caso lo facciano mentre li intratteniamo, potrebbe semplicemente trattarsi di un gioco affettuoso. Qualora accadesse in seguito a un momento di coccole, invece, potrebbe significare che abbiamo esagerato con le carezze. In quest’occasione il gatto potrebbe volerci dire di smetterla di toccarlo o fare in quel modo.

Potrebbe comunque capitare che il morso ricevuto sia piuttosto forte. In queste situazioni dovremmo evitare di abbandonarci all’istinto e sgridare l’animale. Piuttosto facciamogli capire che ha sbagliato con le buone, smettendo di coccolarlo. Col tempo dovrebbe imparare il suo errore e finirla di comportarsi così. Non dimentichiamoci nemmeno dell’efficacia del rinforzo positivo, utile contro le cattive abitudini. Ogni volta che fa la cosa giusta premiamolo con un croccantino e accarezziamolo dolcemente.