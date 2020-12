Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tagliarsi con un coltello è uno degli incidenti domestici più comuni. Ma può anche capitare di ferirsi con un vetro rotto o spostando qualche mobile. In genere si tratta di graffi, ma cosa fare se il taglio non è superficiale?

Cosa fare se ci si ferisce in casa e il taglio sembra profondo?

C’è chi ha paura del sangue e si spaventa anche per dei taglietti. Chi invece minimizza anche quando si tratta di ferite più gravi. Come fare a distinguere un taglio profondo che ha bisogno dell’attenzione medica? Da un taglio facilmente rimarginabile che non necessita di preoccupazione?

Non è sempre facile capire se il taglio che ci si è fatti è davvero grave. Di certo è che qualsiasi tipo di ferita, anche la più piccola non deve essere trascurata. Infatti si parla sempre di una lesione della pelle. E in questa fessura che si è aperta possono depositarsi i batteri. E si corre il rischio che anche un tagliettino si infetti provocando dolore.

Quindi è buona pratica abituarsi a disinfettare ogni tipo di ferita. Se questa sarà più superficiale, dopo pochi istanti smetterà di sanguinare. Le piastrine presenti nel sangue faranno il loro lavoro e si attiveranno subito per chiudere la ferita. In questo caso dopo neanche 24 ore si sarà già cicatrizzata. Senza l’intervento medico.

E per ferite più serie?

Quando invece il taglio è più profondo l’emorragia non si interromperà così facilmente. Quindi è in quel caso che bisogna valutare bene il da farsi. Prima di tutto, va estratto qualsiasi corpo estraneo. Se ad esempio ci si è feriti con del vetro. Lavare bene la ferita e disinfettarla. E cercare di tamponare l’emorragia con un panno pulito. Controllare sempre che l’emorragia si sia fermata. E cambiare spesso il panno. Se continua a riempirsi di sangue, è sicuramente il caso di rivolgersi ad un medico. Il quale valuterà la situazione e provvederà a mettere punti di sutura se necessario.

In questo caso ci vorranno circa 6 settimane perché un taglio profondo si rimargini completamente. Quando anche la crosticina formatasi cadrà, si vedrà il nuovo tessuto che si è formato. Quando la ferita necessita di punti di sutura lascerà quasi sicuramente delle cicatrici. Che non scompariranno facilmente a seconda della grandezza.

Ed ecco cosa fare se ci si ferisce in casa e il taglio sembra profondo. Bisogna ricordare sempre di valutare bene la situazione e consultare il proprio medico. Anche se si tratta di piccoli taglietti quando si parla di persone che prendono anticoagulanti. Per quanto riguarda i cerotti, esistono diverse scuole di pensiero: per alcune ferite sono più indicati di altre. Per approfondire se n’è parlato qui.