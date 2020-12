Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco la minestra maritata napoletana, primo piatto della tradizione natalizia. Una zuppa di carne e verdure, ed è un piatto tipico della tradizione natalizia campana, ma nulla vieta che si può preparare in qualsiasi periodo dell’anno.

Questa zuppa ha una storia antica, che risale alla dominazione spagnola.

Si tratta di ingredienti ‘poveri’ che fanno parte di una tavola popolare ricca di sapori.

Il nome particolare di questa zuppa ‘maritata’, indica che il piatto è formato da ingredienti che si sposano bene tra di loro.

Ingredienti per quattro persone

a) 500 g. di bietole;

b) 500 g. di cicoria;

c) 500 g. di verza;

d) 500 g.cavolo nero;

e) 500 g. di scarola;

f) 500 g. di muscolo di manzo;

g) 500 g. di gallinella;

h) 4 costine di maiale;

i) 4 salsicce piccanti;

l) 200 g. di cotenna di suino;

m) 2 carote;

n) 2 coste di sedano;

o) 2 cipolle;

p) pecorino;

q) olio extra vergine di oliva;

r) sale;

s) pepe nero in granì.

Questa è la preparazione della minestra maritata napoletana, primo piatto della tradizione natalizia

In una pentola piena di acqua fredda, mettere il muscolo di manzo, le salsicce piccanti, le cotenne di maiale e le costine.

Tagliare a pezzi grossi il sedano, le cipolle, le carote e aggiungere un po’ di pepe e un po’ di olio.

Mettere un po’ di sale e portare ad ebollizione. A questo punto, continuare la cottura a fuoco lento ed eliminare, di tanto in tanto, la schiuma con una schiumarola..

La cottura dovrà procedere per tre ore.

Togliere la carne dal brodo e filtrarlo. Tagliare la carne a pezzi.

Fare bollire il brodo a fiamma bassa per qualche minuto, spegnere e togliere il grasso che si è formato in superficie.

Lavare e tagliare le verdure e darle un bollo in una pentola.

Riportare il brodo a bollore, aggiungere le verdure e far cuocere per una trentina di minuti. Aggiungere la carne e far cuocere per altri dieci minuti.

La minestra va servita calda con delle scaglie di pecorino.