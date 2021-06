L’Italia offre una varietà di panorami meravigliosi incredibilmente ampia. Nel periodo estivo si va alla ricerca di luoghi tranquilli e del refrigerio dal caldo afoso. E se non si è amanti esclusivi del mare e delle spiagge, oppure della vacanza in altura, la scelta non manca. La Redazione di PdB presenta delle alternative alle note località di mare o di montagna sparse in tutta la Penisola e nelle Isole Maggiori.

Silenziosi e poco affollati, questi sono i 6 fiumi e laghi italiani dall’acqua limpida e cristallina dove fare il bagno e nuotare in luoghi incontaminati. In più sono spesso facilmente raggiungibili con poche ore di macchina e soprattutto non si paga un biglietto d’entrata.

In Sardegna e Sicilia

Quando si va in vacanza su un’isola non si pensa ad altro che al mare. Eppure, Sardegna e Sicilia offrono due posti naturali di rara bellezza. In Gallura, poco lontano da San Teodoro, si trova il fiume Rio Pitriscioni. La corrente del fiume e la sua acqua hanno fatto nascere una piscina scavata nella roccia e altrettanti canyon. Un luogo perfetto per chi cerca un paesaggio particolare e per gli amanti degli sport come il canyoning.

Le gole dell’Alcantara, invece, si trovano nel complesso dei monti Peloritani, nella provincia di Catania. Queste gole alte 25 metri regalano uno spettacolo magnifico con le loro pareti a strapiombo. Si attraversa un percorso d’acqua immersi proprio nelle gole fino ad arrivare alla Sorgente di Venere e alle spiagge dove fare il bagno.

Il fiume Gordana scava con le sue acque una delle gole più straordinarie d’Italia. In Lunigiana, tra Toscana, Emilia e Liguria, nascono gli Stretti di Giaredo. Un passaggio naturale da percorrere tra pareti rocciose, massi e luoghi dove il letto del fiume diventa profondo e l’acqua prende il colore del cielo. Si possono percorrere alcuni tratti nuotando, ma attenzione alle temperature.

In Liguria troviamo il Torrente Argentina. Le sue acque sono tra le più pulite del Paese. Scorrono limpide tra pareti di roccia bianca e nella loro parte finale, tra Taggia, Badalucco e i molini di Triora, sono balneabili. È stata costruita anche una piccola piscina artificiale dove fare il bagno, il Laghetto Noci.

Nel Lazio, vicino a Roma, troviamo un tratto di fiume bellissimo, incorniciato da una natura verde e rigogliosa. È il torrente Farfa, che offre molti tratti di acqua cristallina dove fare il bagno. In alcuni la corrente scorre lentamente e si può provare il brivido di lasciarsi trasportare.

Gli inglesi lo ritengono uno dei luoghi magici più belli dove fare il bagno nell’acqua dolce. Si tratta del Torrente Fer di Donnas, in Valle d’Aosta. Lì si trovano delle piscine naturali con piccole spiaggette immerse nel bosco. L’acqua è pura e forma delle cascatelle tra le rocce.