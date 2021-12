I classici agrumi, arancia o limone, oppure l’ananas? La frutta secca o i datteri? Quali di questi possiamo definire frutti natalizi? O ancora, gli esotici mango e papaya o il passion fruit? Per arrivare al mandarino cinese o al litchi, di cui abbiamo già parlato in senza colesterolo, glutine e lattosio questo frutto orientale renderà dolce il nostro Natale. Non esiste una graduatoria, tantomeno una classifica. Tutti possono ambire a essere considerati frutti in voga durante le feste.

Non con l’ananas né con i datteri è con questo frutto che prepareremo un dolce natalizio da leccarsi i baffi

Ce n’è un altro, ancora poco conosciuto, che possiamo però utilizzare per fare dei superbi dolci. Sempre di provenienza esotica, è il più grande frutto da albero esistente al mondo, può arrivare addirittura a pesare 65 kg. Dentro di sé contiene tutto. Antiossidanti, sali minerali, bassissimi livelli di colesterolo cattivo, tantissime fibre. È consigliatissimo per la dieta dei diabetici e per prevenire potenziali problemi al colon. Insomma, sembrerebbe davvero un frutto quasi miracoloso. È il jackfruit, oppure in italiano il giaca, ne abbiamo già parlato in ecco il frutto che sa di porchetta, assolutamente da provare.

Andiamo a proporre una semplice ricetta da preparare che saprà conquistare anche i palati più fini. Una mousse al jackfruit. Questi sono i pochi ingredienti necessari:

200 ml panna da montare;

1 uovo;

250 grammi di jackfruit;

1 cucchiaio di zucchero.

Preparazione

Ci servirà un attrezzo da cucina molto comune, come un minipimer o, in alternativa, un frullatore. Questo perché taglieremo il jackfruit a pezzotti, per poi frullarlo bene con questo elettrodomestico. Successivamente, in un pentolino mettiamo lo zucchero e l’albume, e andiamo a cuocere a fuoco lento, amalgamandoli con un frustino. Poi li andremo a unire alla crema di jackfruit e daremo un’ultima frullata.

Per montare la panna possiamo utilizzare un robot da cucina oppure il più tradizionale sifone della panna. La secondo scelta è la più consigliata, anche se, magari, un po’ vintage. A questo punto, andiamo a prendere una teglia, o delle singole coppette, e iniziamo a preparare la mousse. Mettiamo un primo strato di crema al jackfruit, successivamente la panna montata e poi ripetiamo la procedura. Sopra, se vogliamo, possiamo chiudere con qualche pezzettino di jackfruit, prima di mettere in frigorifero per circa un’ora.

Non con l’ananas né con i datteri è con questo frutto che prepareremo un dolce natalizio da leccarsi i baffi, il jackfruit. Dolce da consumare crudo, sostituto della carne se cotto. Da consigliare e ricercare per le sue proprietà nutritive, per qualcuno addirittura il frutto che potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo. Da conoscere sotto le feste, ma da non abbandonare quando saranno finite. Si può utilizzare per dolci, mousse e piatti prelibati senza perdere mai le proprie qualità. Una piacevole novità proveniente dai tropici, che potrebbe migliorare il nostro regime alimentare.