Il forte ribasso delle azioni Beghelli non riduce la sopravvalutazione dei prezzi

Dopo 2 anni tutti al rialzo, il 2022 si chiuderà con un ribasso di oltre il 30%. Tuttavia, il forte ribasso delle azioni Beghelli non riduce la sopravvalutazione dei prezzi. Cosa potrebbe, quindi, accadere nel corso delle prossime sedute?

Il forte ribasso delle azioni Beghelli non riduce la sopravvalutazione dei prezzi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 29 dicembre in ribasso del 2,38% rispetto alla seduta precedente a quota 0,287 euro.

Per meglio comprendere la debolezza del titolo basta un solo dato. Alla chiusura del 29 dicembre sono state 256 le sedute di contrattazioni del 2022. Di queste ben 106 (suddivise su tre intervalli temporali) sono state caratterizzate da tendenza continuativa al ribasso. Per le restanti c’è stato un continuo alternarsi di tendenza rialzista e ribassista.

Recentemente, dopo in ribasso durato 30 sedute consecutive, le quotazioni hanno tentato un rialzo che, però, è stato immediatamente sconfessato con la forte apertura in gap down del 29 dicembre.

Al momento, quindi, non si vedono segnali di miglioramento e la discesa potrebbe continuare anche nelle prossime sedute.

Ricordiamo che nel corso del 2022 ha fatto peggio di tutti i titoli del suo settore di riferimento (come Prysmian ad esempio) fatta eccezione per il titolo IRCE.

Quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Qualunque sia il multiplo considerato le azioni Beghelli risultano essere sottovalutate. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo su utili il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 20%. Lo scenario, poi, diventa ancora più interessante se si considerano il Price to Book ratio e il rapporto prezzo su fatturato.

In entrambi i casi, infatti, le quotazioni del titolo Beghelli risultano essere sottovalutate di almeno il 50%. Da notare che il rapporto prezzo su fatturato è pari a 0,4 un valore basso in assoluto.

Per il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), invece, il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 15%.

Secondo quando riportato sulle riviste specializzate, la valutazione che gli analisti hanno di Beghelli non è molto affidabile. Il prezzo obiettivo medio, infatti, è ottenuto considerando valutazioni molto diverse tra di loro. Ad esempio, la stima più ottimistica esprime una sottovalutazione di oltre il 900%, quella più conservativa del 50%. L’unica cosa che si può prendere per buona è che, nonostante le forti differenze, tutti gli analisti vedono un titolo sottovalutato.