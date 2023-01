Per approcciarsi ai mercati finanziari ci sono tantissime strategie di investimento. Una di queste si chiama di tipo momentum. Essa prevede l’acquisto di azioni cosiddette glamour (con valori di multiplo di mercato elevato) e la vendita di azioni cosiddette value (con bassi valori dei multipli di mercato). Questa strategia è spesso preferita dagli investitori che presentano un orizzonte temporale di investimento di breve periodo. Cosa fare per comprare azioni ad alto momentum sul Ftse Mib? Allo stato attuale titolo azionario con il momentum più elevato tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro è Ferrari.

La valutazione del titolo

Come si conviene a un titolo cosiddetto glamour, da sempre il titolo Ferrari è risultato essere sopravvalutato secondo l’analisi fondamentale. Ciò non gli ha impedito di guadagnare oltre l’800% dai minimi segnati nel primo anno di quotazioni a Piazza Affari. Se si guarda alla performance annuale notiamo che fatta eccezione per il 2018, quando il titolo ha chiuso invariato, fino al 2021 tutti gli anni sono sempre stati chiusi ampiamente al rialzo. Il 2022, invece, è stato il peggiore della storia con un ribasso del 12%, neanche tanto.

Nonostante la sopravvalutazione, a sostegno del titolo, però, c’è una situazione finanziaria molto solida. L’indice di liquidità (che misura la solidità della situazione finanziaria) infatti, è superiore a 3, un livello eccezionale che non ha eguali tra i titoli a elevata capitalizzazione. Inoltre, il rapporto tra debito e capitalizzazione è di poco superiore a 1.

Gli stessi analisti che coprono il titolo hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa rispetto alle attuali quotazioni. Tuttavia, le indicazioni degli analisti sono molto diverse tra di loro con una dispersione del 17%.

Cosa fare per comprare azioni ad alto momentum sul Ftse Mib? Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Ferrari

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 18 gennaio in rialzo dello 0,63%, a quota 222,7 euro, rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è saldamente rialzista e dai minimi di fine dicembre non accenna a rallentare. Allo stato attuale, quindi, non ci sono problemi all’orizzonte. Anzi, il superamento di area 230 euro potrebbe favorire l’aggiornamento dei massimi storici attualmente in area 250 euro.

