Lorella Cuccarini come non l’abbiamo mai vista: è un fatto «gravissimo»

Tiene banco ancora il Capodanno e le malefatte al sapore di noce moscata nella nottataccia del 31 dicembre 2022. Lorella Cuccarini chiama NDG in un faccia a faccia senza precedenti.

Gli ci vorrebbe qualche pizzicotto. Potremmo sintetizzare così il disappunto che esprime Lorella Cuccarini verso l’allievo NDG, Nicolò Di Girolamo. Il giovane, che dal punto di visto della performance in senso stretto, non fa una piega, si becca una dura strigliata da parte della docente. Lorella Cuccarini convoca Nicolò e con uno sguardo che non lascia spazio ad alcuna forma di intenerimento, gli dice che per lui è l’ultima possibilità.

Continua l’ira dei Prof verso gli allievi strampalati

La fatidica notte è ancora sotto i riflettori a causa di comportamenti da parte di alcuni a dir poco inopportuni. E qualcuno ci lascia le penne rispetto all’opportunità di crescere all’interno dell’Accademy. Infatti domenica 15 gennaio durante la diretta, Rudy Zerbi manda a casa Tommy Dali, il cantante che tra gli altri è co-protagonista della serata alla noce moscata. Perché ormai tutto ruota intorno all’uso per così dire improprio della spezia normalmente utilizzata in cucina.

Quella mancanza di consapevolezza che fa irritare persino la Cuccarini

Nella striscia quotidiana del pomeriggio dedicata ad Amici assistiamo ad una Lorella Cuccarini come non l’abbiamo mai vista. E, se ci è concesso, ha ragione da vendere. Soprattutto quando dice al ventiduenne e a tutti, in realtà: “non vi rendete conto della responsabilità che avete di fronte a migliaia di giovani che seguono da casa”. Per non parlare di quell’incapacità di giocarsi bene la partita che è unica e che dovrebbe vedere dall’altra parte giovani interessati quasi esclusivamente all’apprendimento. All’imparare quanto più possibile, data l’autorevolezza dei docenti in campo e la struttura in sé del talent.

Dal canale Youtube di NDG l’audio della canzone “Perdonami”

Lorella Cuccarini come non l’abbiamo mai vista è arrabbiata nera con l’allievo NDG

Sguardo fermo, deciso, tono fermo e risoluto. Lorella esprime tutto il suo sdegno e c’è da contarci, per NDG davvero è l’ultima possibilità. Alla prossima, sarà fuori come Tommy. La Cuccarini suggerisce anche a Nicolò di non farsi condizionare da altri ma di contare e far venir fuori la sua personalità, il suo carattere. Soprattutto di lavorare sulla fortezza e rendersi conto che ha il privilegio di trovarsi in un luogo dove in tanti vorrebbero. Probabilmente non solo NDG ma anche altri cadetti non ne sono consapevoli. Ma non tutto è dovuto e se si fa fatica a varcare l’uscio stretto di Amici è facilissimo uscire.

“Quando ho visto quel filmato ti avrei appicciato al muro, come genitore – dice la Cuccarini – Io sono qui per proteggervi, per sostenervi, per accompagnarvi, tutto quello che volete. Ma io non vi metto dentro una campana di vetro, a questo punto ve la dovete cavare da soli”.

L’indole retta dell’ex ballerina di Fantastico su Rai Uno non può che indignarsi

Se, ai suoi tempi, Lorella avesse solo pensato ad un atteggiamento fuori le righe, avrebbe chiuso definitivamente la carriera. Ci riferiamo al periodo in cui era in forza alla RAI, quando ballava da urlo per lo show Fantastico o prima di porsi al fianco di Pippo Baudo. Altri tempi! Il buon senso in TV dovrebbe essere sempre la prerogativa e una prof che viene fuori da anni di dura gavetta, certe bizzarrie non le può supportare.