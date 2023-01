I primi giorni di questa settimana erano importanti per far mantenere il polso della situazione per i successivi 10 giorni almeno. Se entro mercoledì il ritracciamento atteso avrebbe poi lasciato il passo a nuovi rialzi, l’ipercomprato accumulato sugli oscillatori sarebbe rimasto una mera divergenza. Altrimenti…Non è un segnale rialzista a Wall Street: cosa attendere da ora in poi?

I recenti dati sull’occupazione americana hanno dato indicazioni abbastanza confortanti sul futuro dell’economia. Lo scenario potrebbe essere il seguente: nonostante i rialzi dei tassi di interesse la crescita non sarebbe in pericolo, e quindi nel corso di quest’anno si potrebbe assistere nell’ipotesi peggiore a un atterraggio morbido (un rallentamento e non recessione).

Quale andamento era atteso in settimana

Entro le prime ore di contrattazione di mercoledì doveva segnarsi il minimo settimanale per poi ripartire al rialzo. La chiusura di contrattazione di ieri potrebbe aver negato questa probabilità, e dato quindi inizio a un ritracciamento di qualche punto percentuale.

Procediamo per gradi.

Anche la seduta di contrattazione del 18 gennaio si è chiusa a Wall Street con un ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.296,96

Nasdaq C.

10.957,01

S&P 500

3.928,86.

I nostri calcoli ci fanno fare le seguenti considerazioni:

a) il ritracciamento iniziato in questi giorni fra alti e bassi potrebbe durare fino a ridosso del 31 gennaio (primo setup annuale);

a) questo movimento potrebbe durare annche fino al setup del 6 marzo (seconda scadenza annuale secondo i nostri calcoli).

Ci si regolerà di volta in volta monitorando i livelli di supporto e resistenza che i prezzi andranno a formare. Per i prossimi giorni, ripartenza del rialzo se avverranno chiusure di seduta superiori a:

Dow Jones

34.017

Nasdaq C.

11.015

S&P 500

4.015.

Quali obiettivi al ribasso? Per il momento questi potranno essere tracciati solo in chiusura settimanale.

