È una città dalle mille contraddizioni. Un luogo da visitare assolutamente se non ci siamo mai stati, o da rivedere più volte perché è impossibile annoiarsi.

Ad Amsterdam si vivono esperienze uniche e si entra subito nella mentalità della città facendola propria. Le regole del vivere comune sono tenute in grande considerazione e ignorarle potrebbe causare problemi. Una volta capito questo ciò che dobbiamo fare è divertirci ed esplorare.

Mille colori

Amsterdam è consigliatissima nonostante le sue regole ferree e i controlli. Un esempio? È ricca di colori, bar e locali ma è assolutamente proibito bere per strada.

Dopo aver visitato il Van Gogh Museum e aver fatto una gita per i canali navigabili possiamo cominciare il nostro tour speciale.

Un club di tendenza molto noto e frequentato è il Paradiso. Si tratta di un ex edificio religioso vicino a Ludsplein, una piazza al centro della città. Con i suoi alti soffitti e i balconi interni l’atmosfera colpisce chiunque. I concerti rock, gli spettacoli teatrali e le performance crossover sono all’ordine del giorno. Mentre all’interno il clima è bollente, gli spazi pubblici esterni sono controllati ed è vietato fumare.

Al museo del gin è possibile degustare il ginepro più buono dei Paesi Bassi. L’House of Bols prevede un giro multimediale con assaggio finale compreso nel prezzo.

Partendo dalla stazione centrale e attraverso un passaggio gratuito in traghetto raggiungiamo Tolhuistuin per assistere alla musica live e degustare nachos e birra durante l’attesa. Le bevande non sono costose e la pulizia è garantita.

Il quartiere NDSM è invece un ritrovo di artisti.

L’ex cantiere navale in cui la street art è diffusa si raggiunge tramite un traghetto gratuito e l’atmosfera da figli dei fiori lascia il segno. Nei vari locali non scordiamoci mai di lasciare la mancia.

Amsterdam è consigliatissima nonostante le sue regole ferree perché con i luoghi insoliti, la vita notturna e i night club, il divertimento è assicurato

La vita notturna ad Amsterdam non è solo Red Light District. Discoteche e club abbondano. Il NYX è la casa di tutti. Nell’edificio ricavato da una ex rimessa di carrozze è possibile perdersi tra la gente dentro un mondo colorato in cui ballare e passare attimi di spensieratezza. Potrebbe essere momentaneamente chiuso ma è impossibile non tenersi informati una volta in città. L’esperienza vale il disturbo.

I locali sono molto rumorosi eppure sia nei quartieri a luci rosse che in quelli più frequentati, educazione e contegno sono d’obbligo. L’organizzazione della municipalità è impeccabile.

Acquistando il Nightlife Ticket è possibile entrare in ben 30 discoteche della città e avere una consumazione gratuita.

Se vogliamo visitare musei e muoverci con i mezzi pubblici anche tramite i canali, esistono tessere da pagare una tantum che ci aprono le porte sia degli uni che degli altri senza limitazioni.

La permanenza può essere organizzata totalmente on line nei minimi particolari prima di partire per non avere sorprese quando ci troveremo in città.