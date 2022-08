Quando mancano pochi giorni a Ferragosto, anche chi non voleva fare nulla spesso inizia a pentirsene. Soprattutto se questo giorno si trova a cavallo del weekend e si hanno diversi giorni di pausa dal lavoro. Certo, un po’ di meritato riposo per recuperare le energie fa sempre comodo, è vero. Ma anche un giorno fuori immersi nella natura può avere un effetto quasi terapeutico contro lo stress. Se ormai è tardi per prenotare una gita fuoriporta e non si vuole spendere troppo, ecco una soluzione. Possiamo cercare un’area attrezzata vicino casa per fare un barbecue con gli amici ma anche con la famiglia.

Cosa fare a Ferragosto con amici all’ultimo minuto spendendo poco

Si sa, il Ferragosto senza un picnic o un pranzo fuori non è la stessa cosa. Ma spesso e volentieri i ristoranti offrono menù fissi non proprio economici in queste occasioni. Allora, cosa c’è di meglio di comprare un po’ di carne e poi grigliarla noi stessi? C’è chi ha un giardino e può ospitare chi vuole per respirare quest’aria di festa senza spostarsi. Ma chi non ce l’ha può sfruttare queste incredibili strutture sparse in tutta Italia.

Le aree attrezzate per barbecue all’aperto sono davvero tante. Con una veloce ricerca su Google potremo trovare quella più vicina. Per esempio, anche in città più piccole ma vicine a montagne e laghi è possibile trovarne. È un buon modo per unire una gita fuoriporta con un bel pranzo immersi nella natura. Vicino a Mantova, ad esempio, sono diverse le strutture che mettono a disposizione tavoli e barbecue. Ci si dimentica spesso di questa splendida città della Lombardia, ma è perfetta da visitare in un giorno. Ma è solo una delle città italiane da visitare che ci ammalieranno con il loro fascino.

Aree barbecue immerse nel verde di parchi bellissimi

Proprio in Lombardia sono molte le aree attrezzate, comunali e non, che forniscono tutto l’occorrente. In genere pagando una piccola tariffa, intorno ai 4 euro, si hanno a disposizione un barbecue e un tavolo. Alcune volte è inclusa nel prezzo anche tutta l’attrezzatura, carbonella compresa. In genere, se la struttura è privata, si chiede di acquistare la carne da macellerie convenzionate. Ma è solo un vantaggio, così non dovremo portarci la carne da casa, soprattutto se ci spostiamo di diversi chilometri. In più, spesso vengono offerte anche altre attività, come escursioni, gite a cavallo o in bicicletta.

Questa è davvero un’ottima idea se non sappiamo cosa fare a Ferragosto con amici all’ultimo minuto. Il vantaggio è che queste strutture sono spesso collegate agli agriturismi. Quindi la compagnia è assicurata, il costo è contenuto e sappiamo già dove procurarci la carne. Controlliamo se anche la regione che ci interessa ha questo genere di aree attrezzate. Magari ci troveremo a scoprire luoghi poco conosciuti che ci lasceranno il segno.

