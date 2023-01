Hai le extension ai capelli? Ecco i segreti per lavarle e curarle per un look favoloso

Curare il proprio aspetto è importante. In certi casi desideriamo cambiare look o migliorarlo e usiamo tanti prodotti. Se porti le extension fai in modo di non rovinarle con questi semplici accorgimenti.

Ogni giorno cerchi di curare il tuo aspetto al meglio. Ti lavi, indossi i capi che ti valorizzano e scegli con cura le scarpe da mettere. Probabilmente cerchi di mantenere bene anche la tua chioma. Forse per un uso esagerato di tinture o di piastre e ferri hai visto i tuoi capelli sfibrarsi. Può darsi che semplicemente hai deciso di cambiare look. In questi casi il parrucchiere tra i vari consigli chiede se vogliamo mettere delle extension. Se le indossi non commettere dei banali errori che potrebbero danneggiarle.

Hai le extension ai capelli? Prenditene cura in pochi passaggi

Esistono tanti tipi di extension, anche applicabili a casa e staccabili facilmente. Ce ne sono in fibra sintetica, con capelli veri e con vari tipi di attaccatura.

Innanzitutto, scegli dei prodotti adatti per prendertene cura. Per extension sintetiche userai uno shampoo delicato e un balsamo districante. Per capelli veri sarebbe preferibile scegliere prodotti per capelli trattati e colorati.

Se le puoi staccare, sciogli i nodi di quelle lisce con un pettine largo cominciando dalle punte tenendo la parte in alto. Poi mescola un po’ di shampoo in una bacinella con acqua leggermente tiepida e immergi le extension. Risciacqua con acqua fredda e poi metti il balsamo nell’acqua pulita. Metti le ciocche e risciacqua dopo una decina di minuti. Leggi sulla confezione se si possono asciugare con aria calda. Altrimenti, poggia le extension su un asciugamano e tampona.

Come fare lo shampoo e come dormire con le extension

Se le extension sono attaccate ai capelli, comincia a pettinarle dalle punte o usa una spazzola adatta. Lava la testa sotto la doccia. Il getto dev’essere dalle radici alle punte. Massaggia delicatamente il cuoio capelluto con poco shampoo e poi distribuisci il prodotto. Lava i capelli e applica il balsamo sulla lunghezza. Sarebbe preferibile usarne uno senza risciacquo.

Prima dell’asciugatura metti un prodotto termoprotettore, utile sui capelli per evitare di seccarli e sfibrarli.

Per dormire, potresti spruzzare un prodotto districante o idratante. Pettinati e poi fai una treccia larga per ondulare le ciocche, altrimenti raccoglile in uno chignon morbido. Potresti ulteriormente proteggere la chioma con una cuffia di cotone o una retina. Si può usare anche un semplice foulard.

Se ami andare in piscina, attenzione al cloro. Intreccia i capelli e indossa la cuffietta. Poi abbi cura di lavarli. Per l’estate valgono le precauzioni solite. Sulla spiaggia meglio raccogliere i capelli e indossare un cappello. Dopo il bagno in mare usa acqua dolce per lavarli. Sarebbe utile una protezione solare apposita.

Hai le extension ai capelli? Ora sai come prendertene cura per mantenerle belle a lungo.