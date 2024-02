Cosa è successo alle azioni Esprinet per crollare di oltre il 10%?-Foto da pixabay.com

Pessima seduta per le azioni Esprinet che perdono oltre il 10% registrando la peggiore seduta dal settembre 2023. Ma cosa è successo alle azioni Esprinet per crollare di oltre il 10%? Dove potrebbero essere dirette? La risposta all’analisi grafica e al giudizio degli analisti.

I conti peggiori delle attese affossano il titolo

Il Gruppo Esprinet ha chiuso il 2023 con ricavi da contratti con clienti pari a 4 miliardi di euro, registrando un calo del 15% rispetto all’anno precedente. Nel quarto trimestre, i ricavi sono stati di circa 1,2 miliardi, anch’essi in diminuzione del 15%. In Italia, i ricavi sono stati di circa 2,5 miliardi, in calo del 9% rispetto al 2022, mentre nella regione Iberica hanno raggiunto circa 1,5 miliardi di euro, registrando una diminuzione del 21%.

L’EBITDA adjusted è sceso a circa 64 milioni di euro rispetto ai 91 milioni del 2022, con un’incidenza sui ricavi dell’1,61% rispetto all’1,94% dell’anno precedente, mentre l’EBITDA è stato di circa 34 milioni di euro rispetto ai 88 milioni del 2022.

La Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva per circa 15 milioni di euro, migliorando rispetto alla chiusura del 2022 e del terzo trimestre 2023 grazie alle azioni di contenimento del capitale circolante investito netto. Gli effetti dei programmi di factoring e cartolarizzazione hanno ridotto i debiti finanziari netti consolidati al 31 dicembre 2023 a circa 393 milioni di euro, rispetto ai 540 milioni del 2022 e ai 244 milioni del terzo trimestre 2023.

Il commento dell’amministratore delegato

Alessandro Cattani, Amministratore Delegato di Esprinet, riflette sulle sfide affrontate dal gruppo nel 2023, come l’alto costo del denaro e l’inflazione, che hanno minato la fiducia dei consumatori e delle imprese, influenzando i volumi di vendita nel settore ICT. Nonostante ciò, Esprinet ha accelerato l’esecuzione della sua strategia, concentrando l’offerta su prodotti ad alto valore aggiunto e segmenti di clientela a margine elevato. Questo ha portato a un aumento del margine lordo complessivo, nonostante una perdita di volumi nel quarto trimestre, dovuta principalmente al mancato riassortimento dei clienti retail. L’EBITDA adj. si è attestato a circa 64 milioni di euro. Nonostante le pressioni inflattive sui costi, il gruppo ha chiuso l’anno con una Posizione Finanziaria Netta positiva di circa 15 milioni di euro, evidenziando un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti grazie all’efficace gestione del capitale circolante.

Cosa è successo alle azioni Esprinet per crollare di oltre il 10%? Dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 4,84 €, in ribasso del 10,87% rispetto alla seduta precedente.

Il forte ribasso ha portato alla rottura del forte supporto in area 5,015 €. La discesa, quindi, potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura. Solo l’immediato recupero di area 5,015 € potrebbe portare a una ripartenza al rialzo.

