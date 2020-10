Chi paga l’assicurazione del condominio? E soprattutto cosa copre e quanto costa? Per il condominio avere una polizza è importante. In quanto questa può coprire non solo il caso di danni al fabbricato. Ma pure e soprattutto la responsabilità civile negli spazi comuni.

Per esempio, su cosa copre, quanto costa e chi paga l’assicurazione del condominio c’è da dire questo. Che il prodotto assicurativo viene comunemente definito come polizza globale fabbricati. E prevede, da parte della compagnia di assicurazione, il riconoscimento di un indennizzo. Così come indicato nel contratto che, comunque, può prevedere delle clausole. Ma anche delle limitazioni e delle esclusioni da leggere con estrema attenzione.

Tutte le info su cosa copre, quanto costa e chi paga l’assicurazione del condominio

Nel dettaglio, in genere la polizza globale fabbricati copre tutti i casi di incendio. Ma a patto che questo non sia doloso. Quasi sempre la compagnia paga pure in caso di incendio causato da un fulmine o da esplosioni. E fino ad arrivare alla caduta di aeromobili.

Il costo dell’assicurazione viene ripartito tra tutti i condomini proporzionalmente. E comunque in base alle tabelle millesimali. L’ammontare del premio da pagare viene fissato dalla compagnia di assicurazione in base a tutta una serie di parametri. Dall’anno di costruzione dell’immobile al numero di piani. E passando per lo stato di conservazione del fabbricato e per la superficie complessiva calcolata in metri quadrati. Minor peso, per il calcolo del premio assicurativo, ha invece la città. Quella dove si trova l’immobile.

Come si decide di stipulare l’assicurazione

Su cosa copre, quanto costa e chi paga l’assicurazione del condominio? C’è da aggiungere una cosa. Ed è quella per cui la polizza si può decidere di sottoscrivere. Ma solo dopo il via libera da parte dell’assemblea condominiale. Dopodiché l’amministratore del condominio può procedere con la sottoscrizione che, comunque, non è obbligatoria.

E nello stesso tempo, anche se c’è la copertura dell’assicurazione, non decadono i suoi obblighi. Che, tra l’altro, sono per l’amministratore quelli di tenere in cura il fabbricato. Dalle azioni contro i comportamenti illeciti alle riparazioni ordinarie. Che possono per esempio riguardare i tetti ed i muri portanti. Valutare la sottoscrizione o meno di una polizza globale fabbricati è importante. In quanto in caso di danni, senza la copertura assicurativa, a pagare saranno proprio i condomini.