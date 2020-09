Attenzione che non è obbligatorio stipulare la polizza incendio e scoppio con la stessa banca del mutuo. Assolutamente no. Non è necessario. E vi spieghiamo subito perché.

Una popolare rubrica de “La Settimana Enigmistica” si intitola “Forse non tutti sanno che…”. Rifacendoci ad essa vi sveliamo una cosa che potete non sapere. E che quasi certamente non saprete se la vostra casa l’avete pagata in contanti. Oppure, fortunati, l’avete ricevuta in regalo dai genitori o come eredità. E questa cosa riguarda i mutui. Cioè qualcosa a cui molti, moltissimi di noi sono soggetti mensilmente.

Nello specifico, parliamo della polizza incendio e scoppio. Cioè di quell’assicurazione che garantisce la protezione in caso di danni specifici. Danni causati, in questo caso, da incendi o scoppi dovuti a fughe di gas o cortocircuiti. Se avete fatto un mutuo già sapete che questo tipo di polizza è obbligatorio. Ed è l’unico tipo di polizza assicurativa ad esserlo. La motivazione è presto detta. Se mentre pagate il mutuo la casa vi va a fuoco, e voi smettete di pagarlo, cosa rimane alla banca? Niente. Per cui è una protezione per loro. Una volta era facoltativa. Ma si vede che il legislatore era amico di qualche banchiere, ed oggi è (giustamente?) obbligatoria.

Attenzione che non è obbligatorio stipulare la polizza incendio e scoppio con la stessa banca del mutuo

Ma se la polizza incendio e scoppio è obbligatoria, forse non tutti sanno una cosa. Che non è affatto necessario stipularne una con lo stesso istituto che vi offre il mutuo per la casa. Assolutamente no. Potete tranquillamente sottoscriverne una con un’altra compagnia di assicurazione. E presentarvi successivamente presso la banca che vi erogherà il mutuo con essa. Se vi dicono che non va bene, potete tranquillamente denunciarli. Perché stanno cercando di truffarvi. Cercando di vendervi una polizza che, con ogni certezza, sarà più cara di quella che vi siete procurati da soli.

C’è da dire una cosa, ovviamente. Vista questa libertà di potersi servire di una qualunque compagnia di assicurazione, in banca si sono fatti furbi. Si sono fatti furbi nel senso che l’assicurazione incendio e scoppio ve la offrono loro, oggigiorno. Gratis. Non tutte le banche, certamente. Ma qualcuna lo fa. Questo fatto è realmente poco noto, invece. E basta chiederlo alla banca. Quando ve lo diranno, voi potrete confrontare la loro polizza con quella di qualsiasi altro assicuratore. E decidere con maggior consapevolezza.