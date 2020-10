Chi ha problemi alla vista, sa quanto le lenti a contatto possano essere un’ancora di salvezza. Sia a livello di estetica, perché non tutti si piacciono con gli occhiali. Sia a livello di comodità, perché indossare gli occhiali in alcune situazioni può risultare davvero scomodo. Perciò, iniziamo con il dire che le lenti a contatto, in qualche modo, hanno stravolto in meglio la nostra vita. Allo stesso tempo, però, bisogna prestare molta attenzione. Noi di ProiezionidiBorsa, in questo articolo, ti avevamo già detto come prenderti cura delle tue lenti. Bisogna sempre porre, infatti, la giusta attenzione quando le indossiamo. Oggi, invece, parliamo di un altro aspetto che le riguarda. Perciò, ecco cosa potrebbe succederti se indossi per troppo tempo le lenti a contatto.

Lenti a contatto, quali sono le conseguenze?

A spiegarlo è Thomas L. Steinemann, professore alla Case Western Reserve University School of Medicine. Il ricercatore dell’American Academy of Ophthalmology, ci spiega che ci sono dei rischi davvero seri. Infatti, portare troppo a lungo le lenti a contatto e soprattutto non pulirle bene, può far avverare le seguenti conseguenze. Al primo posto nella lista, la perdita della vista. Questo è un fenomeno che si presenta molto raramente, ma si tratta anche del più grave, quindi è giusto sottolinearlo immediatamente. Inoltre, si potrebbe andare incontro a deposito dei lipidi nella cornea e anche a una forte infiammazione oculare. Perché questo accade? Perché la cornea viene coperta tutto il giorno dallo strato di silicone di cui sono fatte le lenti a contatto. Non potendo respirare, la membrana, dopo un po’ di tempo, sviluppa appunto queste problematiche.

Quindi, quali consigli bisogna seguire?

Partiamo dal presupposto che, per chi porta le lenti a contatti, sia inevitabile avere una lieve neovascolarizzazione corneale. Questo ce lo dice Bruce Goldstick, presidente dell’Optimized Eye Care. Ma, se in forma lieve, questo fenomeno non dovrebbe creare alcun danno serio. Il modo migliore per non incorrere in gravi conseguenze è non dormire con le lenti a contatto, usarle solo per il tempo indicato nella confezione e soprattutto levarle durante la giornata.

Se indossate per poche ore, le lentine non creano alcun problema. Ma, se portate per tutto il giorno, beh, i rischi li hai appena letti anche tu. Infatti, ecco cosa può succederti se indossi per troppo tempo le lenti a contatti. Ora che lo sai, non sbagliare più!