Se scegliamo un cane giusto, allora possiamo prevedere degli anni ricchi di soddisfazione. Sono tante le razze di cane e ognuna esprime delle caratteristiche ben precise. Poi naturalmente subentra anche l’individualità che ogni cane porta con sé.

Le persone in genere sono attratte nella scelta di una cane, dalla sua originalità. Il futuro compagno di casa deve avere qualcosa di unico, perché soddisfi le aspettative. Sarà qualcosa racchiuso nel carattere, oppure nell’aspetto esteriore, ma alla fine bisogna che soddisfi la persona.

Questo non è sempre il modo migliore per scegliere un cane. Bisognerebbe anche valutare le proprie esigenze personali e confrontarle con le caratteristiche del cane. Tuttavia è vero che esistono dei cani molto originali e quasi immutati nel tempo.

Uno di questi è il Pastore della Sila. Come indica il nome si tratta di un cane tutto italiano e di origini calabre. Il fatto che abbia aiutato l’uomo nell’accudimento dei greggi e delle mandrie, lo ha reso molto forte e legato al lavoro. Questo si è sempre svolto fra le difficili montagne della Sila e dell’Aspromonte, cosa che lo ha salvaguardato dall’incrocio con altre razze. Oggi è molto apprezzato anche in altre regioni italiane.

Un altro cane molto simpatico e apprezzato è il Carlino. Risalirebbe a circa 3000 anni fa, originario della Cina. Era il cane degli Imperatori ed era considerato sacro. Gli si attribuiva il potere di allontanare gli spiriti malvagi. Nel 1500 arrivarono alla corte inglese ed ebbero grande successo fra i nobili.

2 razze canine che abbaiano poco adatte a case con condomini

Il Carlino ha il muso schiacciato e la testa un po’ squadrata, mentre la coda si arriccia. La pelle si raggrinza sulla fronte come a formare dei disegni.

Il suo carattere è allegro e giocoso, nonostante si tratti di un piccolo molossoide, che pesa fra i 7 e 8 Kg. Non è per niente aggressivo e ama stare insieme al suo padroncino. Si trova a suo agio con i bambini e si rivela una perfetta razza da famiglia. Inoltre abbaia poco, dote apprezzabile quando si abita nei condomini.

Dotato di intelligenza spiccata, possiede anche un’ottima memoria. Il suo carattere è un po’ ostinato, ma allo stesso tempo sensibile. Risente molto di quando viene rimproverato. Un cane che regala tanta spensieratezza e affetto.

La seconda razza che può fare compagnia in una famiglia è il Cavalier King Charles Spaniel. Come per il Carlino, entrambi posseggono una piccola statura e sono 2 razze canine che abbaiano poco. Inoltre hanno in comune i loro occhi grandi. Forse per questo piacciono anche ai piccoli.

Anche questa razza era di origini nobili, perché la preferita della corte inglese. Ottimo cane da caccia per stanare prede piccole. Oggi piccolo amico simpatico per passare momenti spensierati.

Lettura consigliata

Sono pochi ad averlo in Italia questo cane originalissimo e senza pelo risalente agli antichi Aztechi