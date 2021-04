L’agricoltura non è solo una passione o una necessità per l’approvvigionamento quotidiano delle dispense. Coltivare la terra è un lavoro a tutti gli effetti, difficile e complesso.

Ma può anche essere molto, molto remunerativo. Basta saper scegliere le cose giuste da coltivare. Molti Lettori, infatti, possiedono un terreno incolto di famiglia, o uno spazio abbastanza grande dietro casa se vivono magari fuori città. Ecco, potrebbe sembrare assurdo ma anche da questi piccoli appezzamenti si può tirare fuori un discreto guadagno.

Certo, un investimento iniziale sarà necessario in ogni caso. Come anche l’impegno a tenere l’orto curato, pulito, funzionale, e le piantagioni controllate.

Ma per scoprire cosa coltivare nell’orto di casa per guadagnare e a cui nessuno ha mai pensato, per fortuna, basta continuare a leggere. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa sono sempre al servizio di chi segue il sito con consigli utili e intelligenti.

Fonti inaspettate di guadagno

La premessa di questa lista di idee e che non è esaustiva. Il presupposto è che si stanno cercando coltivazioni che non richiedono né troppa cura, né troppi investimenti, ma con un buon rapporto di profitto. Un’ottima attività extra per chi già lavora e vorrebbe arrotondare, insomma.

Ebbene, molti resteranno stupiti: uno dei prodotti della terra più indicati da coltivare è lo zafferano.

Il terreno dev’essere poco umido e molto drenante. E ciò per evitare allagamenti in quanto questa pianta non gradisce troppa acqua. Andrà preparato al meglio e fertilizzato con concimi naturali. I bulbi da trapiantare si vendono mediamente a un euro l’uno. Ma il prodotto finale, che siano i pistilli dei fiori, o direttamente lo zafferano in polvere, può arrivare a costare anche venti euro al grammo.

Bastano pochi accorgimenti e molta cura

Un altro ottimo consiglio di questo tipo è la cannabis light. In Italia è perfettamente legale la coltivazione della canapa sativa, cosiddetta “leggera”, cioè a basso contenuto di THC. Sicuramente è un nuovo mercato in pieno sviluppo che può portare interessanti guadagni.

Infine, un’altra nicchia di mercato molto remunerativa, e che richiede un impegno relativamente basso, è quella delle piante officinali. I semi costano pochissimo, quindi l’investimento iniziale sarà molto basso, ma la produzione può essere davvero ingente.

Ci si può proporre come fornitori di erboristerie locali e specializzarsi in piante medicinali o aromatiche. Ecco cosa coltivare nell’orto di casa per guadagnare e a cui nessuno ha mai pensato.