Ogni dieci anni circa c’è la necessità di rinnovare la propria patente di guida. Quest’anno, in particolare, questa scadenza risulta dilazionata proprio a causa della situazione di emergenza in cui ci troviamo.

Ma non per questo dobbiamo farci trovare impreparati. Oggi parleremo di un metodo che ci permetterà di risolvere questa problematica mettendo da parte qualche soldino in maniera semplice e veloce. Ecco come risparmiare 50 euro sul rinnovo della patente con un trucco fai-da-te semplice e veloce.

I bollettini da compilare

Generalmente, quando si ha la patente B in scadenza, la prassi è recarsi presso una qualsiasi scuola guida per potere effettuare il rinnovo. In generale, per riottenere il permesso di guidare è necessario superare la visita medica e pagare un bollettino con l’annessa marca da bollo.

Questi ultimi, ovviamente, sono sempre gli stessi: consistono in un versamento dal corrispettivo di 9 euro e in una marca da bollo equivalente a 14,62 euro. La visita medica, però, può venirci a costare molto meno con questo piccolo accorgimento.

Passare tramite la Rete Ferroviaria Italiana

Il modo più semplice per ottenere una sostanziale riduzione del prezzo è quella di passare tramite la RFI. In questo modo, la visita medica, si potrà svolgere nella propria ASL di riferimento.

Il prezzo fisso ammonta a un totale di 35 euro che va tassativamente saldato tramite bollettino postale prima dell’appuntamento. In tutto si andrebbe a spendere questa cifra più i 23,62 euro complessivi, sopra citati, per arrivare quindi a 58,62 euro. Il risparmio è evidente, ma varia di Regione in Regione.

Se prendiamo come esempio Milano, una delle città più care di Italia, il costo complessivo di questa pratica in un’autoscuola si aggira intorno a circa 85 euro di media.

Oggi abbiamo illustrato un modo furbo per risparmiare 50 euro sul rinnovo della patente con un trucco fai-da-te semplice e veloce.