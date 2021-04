Oltre alle tantissime conseguenze negative che la pandemia ha avuto sulla nostra vita quotidiana, c’è anche un risvolto che molti considerano positivo. Stiamo parlando della diffusione sempre più ampia dello smart working, o lavoro da remoto.

Molti apprezzano lo smart working perché permette più flessibilità oraria. Lavorare da casa ci fa risparmiare molto denaro, in quanto non dobbiamo più spendere per recarci in ufficio o per consumare un pasto fuori casa.

Per questo, c’è chi vorrebbe rimanere in smart working per sempre, anche finita la pandemia. Realizzare il nostro sogno è possibile.

Vediamo i tre lavori più richiesti per guadagnare facendo smart working per sempre e non vedere mai più l’ufficio.

La soluzione più semplice è svolgere il proprio lavoro di sempre, ma da remoto

Se non siamo pronti a cambiare carriera, non per questo dobbiamo rinunciare al lavoro da remoto. Molti dei lavori che svolgiamo tradizionalmente in ufficio possono essere convertiti in lavoro da remoto senza difficoltà. Ad esempio, i lavori di segreteria, o marketing per aziende.

La maniera più semplice per diventare lavoratori da remoto è quello di negoziare con il proprio datore di lavoro un periodo di prova a distanza. Se riusciremo a dimostrare di essere lavoratori disciplinati e produttivi anche da casa, potremo poi richiedere un contratto completamente da remoto.

Se invece vogliamo cominciare una nuova carriera, ecco i tre lavori più richiesti per guadagnare facendo smart working per sempre e non vedere mai più l’ufficio.

Web Designer

Una delle professioni più richieste in questo mondo in cui internet si fa sempre più preponderante è il web designer, cioè il creatore di siti. Ogni azienda, ogni brand, ogni artista, o anche cittadini privati, ha bisogno di un sito. Ed è qui che entra in gioco il web designer. Facendo il web designer freelance, si può guadagnare anche di più che con un lavoro d’ufficio.

Social Media Manager

Se i siti web sono importanti, i social media lo sono ancora di più. Brand e aziende devono coltivare una presenza costante sui social, postando e interagendo molte volte al giorno. È qui che entra in gioco la figura del social media manager, richiestissima e sempre in crescita.

Traduttore

Il terzo dei tre lavori più richiesti per guadagnare facendo smart working per sempre e non vedere mai più l’ufficio è il traduttore. La traduzione tecnica, ma anche quella di contenuti fruibili dal pubblico, è sempre più importante, e online si trovano molti siti che cercano traduttori esperti. Se conosciamo più di una lingua, questa è la nostra occasione.

E se l’idea di viaggiare lavorando ci attira, ecco le cinque città più amate dai digital nomads, i lavoratori da remoto che esplorano il mondo.