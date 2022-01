Il bagno è un punto importante della casa, utilizzato anche dagli ospiti. Per questo, è necessario che sia sempre ordinato, pulito, e al riparo da cattivi odori. È dunque necessario dotarsi dei prodotti più adeguati, oltre che ovviamente avere una frequente routine di pulizia del bagno.

Oggi diamo un consiglio in questo senso, cercando di rendere l’aria del bagno sempre profumata, per evitare qualunque cattiva figura con gli ospiti. Vedremo cosa bisogna mettere nel bagno di casa per profumare e tenere lontani i cattivi odori.

Ecco che cosa consigliamo

Per tenere lontani gli odori è ovviamente bene ventilare spesso la stanza. Anche quando il bagno non viene usato, l’umidità e il chiuso potrebbero dare origine a degli odori sgradevoli. Per questo, se riusciamo ad aprire spesso le finestre del bagno è meglio.

Tuttavia, questo non è sempre possibile, perché a volte il bagno non ha finestre o queste non garantiscono un grande ricircolo d’aria. In queste situazioni, è bene aiutarsi con dei prodotti appositi, che possano profumare continuamente la stanza oppure che possano essere spruzzati per l’occasione. Vediamo quindi tre oggetti che possono essere molto utili.

Cosa bisogna mettere nel bagno di casa per profumare e tenere lontani i cattivi odori

Il primo consiglio che diamo è quello di mettere un bel profumatore per ambiente. La soluzione forse più elegante è quella di un diffusore a bastoncini, che rilasci la sua fragranza continuamente. Possiamo sceglierne di tanti profumi diversi, optiamo per quello che ci piace di più e assicuriamoci di cambiarli quando perdono il loro effetto.

Ancora meglio, possiamo provare a preparare in casa un profumatore spray utilizzando ingredienti naturali. In tal modo daremo al nostro bagno un profumo inconfondibile e davvero unico e, allo stesso tempo, risparmieremo soldi perché non compreremo costosi prodotti appositi.

Consigliamo di dotarsi di una base di acqua (quella del rubinetto va benissimo), a cui aggiungere gli ingredienti che preferiamo. Noi consigliamo gli oli essenziali, che hanno tante fragranze diverse e sono molto versatili.

Ad esempio, se abbiamo un contenitore di spray da 500 ml di acqua, possiamo mischiare 7 o 8 gocce di olio essenziale all’arancia e 5 alla menta, per un profumo fresco e piacevole. In alternativa, consigliamo un mix di estratto di vaniglia con 5 gocce di olio essenziale di lavanda, a cui aggiungere, volendo, anche due o tre gocce di olio essenziale di camomilla.

Se optiamo per uno spray, assicuriamoci di posizionarlo in una zona ben visibile, così che anche un ospite possa trovarlo ed usarlo con facilità.

Approfondimento

